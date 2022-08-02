محافظ الجيزة: رفع 500 طن مخلفات بميت شماس في مركز أبو النمرس

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بمنظومة النظافة من خلال رفع تراكمات القمامة والمخلفات وإجراء المتابعات الدائمة والميدانية لكافة الأحياء والمراكز والمدن لرفع مستوى النظافة بالشوارع الرئيسية والفرعية.

وأضاف "راشد"، في بيان اليوم الثلاثاء، أنه تم رفع 500 طن مخلفات رتش متراكمة بقرية ميت شماس بمركز ومدينة أبو النمرس نتيجة لبعض السلوكيات الخاطئة وتسببت في إعاقه حركة سير المواطنين.

وأوضح أنه تم رفع هذه المخلفات من خلال 20 نقلة بالمعدات لرفع كفاءة النظافة بشارع المسجد الكبير بقرية ميت شماس بالمنوات بمركز أبو النمرس وذلك في استجابه لشكاوي المواطنين.

وكلف رئيس مركز ومدينة أبو النمرس بتوجيه فرق نظافة لرفع كافة المخلفات والرتش والتراكمات الصلبة الموجودة بالمنطقة المشار إليها وتمهيد الطريق أمام الحركة مع المتابعه الدورية للمنطقة؛ للتأكد من عدم تجمع المخلفات بها مجددًا، وذلك في إطار جهود المحافظة لتحسين مستوى النظافة.

وأكد أن المحافظة وأجهزتها التنفيذية تتعامل مع شكاوى المواطنين بشكل فورى وسريع من خلال رصد الشكوى والتعامل معها على أرض الواقع والعمل على حلها بالشكل الأمثل بمختلف القطاعات التي تهم المواطن.

ووجه رئيس هيئة النظافة والتجميل ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن والقرى، بتكثيف حملات النظافة والتواجد الدائم والمتابعة الميدانية بالشوارع والميادين والجاهزية الدائمة على مدار اليوم.