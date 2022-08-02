سؤال برلماني بشأن مخالفات مستشفى صدر المحلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

تقدم النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بسؤال إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن ملاحظات إنشاء مستشفى صدر المحلة الكبرى.

وقال إمام، في سؤاله: شهد مستشفى صدر المحلة الكبرى في عام 2015 الموافقة على تخصيص مبلغ يصل إلى ٤٠،٨ مليون جنيه لتحديث وتطوير مبنى المستشفى والعنابر والبنية التحتية وتغيير الأسرة، وأسندت الأعمال إلى شركة (الجمعية التعاونية الإنتاجية للأعمال الهندسية بالغربية)، وتمت على مرحلتين؛ الأولى انتهت في مارس 2019. ويشمل الجناح الأمامي الخاص بالعنايات المركزة وعنبر 5 رجال.

وأضاف النائب: رغم وجود عدد كبير من الملاحظات على الأعمال وسوء تنفيذها؛ فإن ظروف جائحة كورونا أسرعت في استلام المكان والعمل به لمواجهة الضغط وقتها ليعمل بالمستشفى 160 سريرًا من أصل 340 سريرًا تخدم محافظات الغربية وكفر الشيخ والمنوفية والبحيرة.

وتابع إمام: تم استلام المرحلة الأولى من المبنى (الجناح الأمامي) بتاريخ 18/3/2019، رغم ما به من ملاحظات عدة في البنود الآتية:

１- الكهرباء تحتاج إلى مراجعة شاملة (بجميع القاعات- برايز- مفاتيح كهرباء- لمبات- البواطات- وتغيير الكشافات لضعف الإضاءة).

2- أعمال صحية (السيفونات بالحمامات- أغطية بلاعات- شطافات- الليات والمحابس- خلاطات الأحواض- الأكر والحنفيات).

3- الديزل (يحتاج ضبط وحدةATS ).

4- الأشعة المقطعية (مراجعة الدهانات والأبواب).

وكذلك إعادة ضبط الشبابيك الألوميتال ومراجعة التسليك بها والزجاج مكسور ودهان القواطع ونظافة الأرضيات وزوايا الهندريل ونظافته.

وأضاف النائب: رغم أن هذه ملاحظات لا يمكن أن تُقبل بمنزل صغير عند استلامه وليس مستشفى؛ فإن مدير المستشفى حينها قبل أن تُفتتح بهذا الشكل وتم صرف اعتمادات للمقاول رغم وجود هذا الكم من الملاحظات في تطوير مستشفى عزل!

وتابع إمام: وبعد ذلك بدأ العمل بالمرحلة الثانية والتي تشمل الدورَين الأول والثاني علوي، والنتيجة حتى الآن الآتي:

لم يتم إنهاء الأعمال بهم بنسبة 100%؛ حيث ما زالوا يحتاجون إلى استكمال أعمال الكهرباء والصرف الصحي بشكل كامل ورغم كل ذلك وتعطيل المستشفى لمدة ٥ سنوات عن تشغيلها بطاقتها القصوى؛ فقد تم صرف حتى الآن مبلغ 38 مليون جنيه للمقاول من أصل ٤٠ مليون جنيه (مبلغ كفيل ببناء مستشفى جديد ٦ أدوار وليس دورين) والعجيب أن مسؤولي مديرية الصحة والإسكان بمحافظة الغربية يمارسون ضغطًا غير مسبوق على مدير المستشفى الجديد المُكلف منذ أسابيع لاستلام المستشفى على هذا الوضع، بما يسمح بصرف باقي المبلغ المتبقي للمقاول، وعندما سألت مديرة المستشفى كيف أوقع باستلام عنابر دون سقف ولا مياه ولا كهرباء ومقاول واخد ملايين ولم ينفذ عمله؟ قيل لها سنقوم بعمل مناقصة جديدة ليستكمل الأعمال التي لم تتم! المهم أن توقعي باستلام المستشفى بما يعني أنها جاهزة للعمل!

وتساءل إمام: لصالح مَن يحدث هذا وكيف يسمح بأن تكون أماكن صحة المصريين التي يصرف عليها من ضرائبهم مستباحه بهذا الشكل؟