شكرا لقرائتكم خبر عن 73 قاضية جديدة يزين ساحات القضاء المصرى.. اعرف الأسماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 338 لسنة 2022، والذي ينص علي تعيين 73 من عضوات هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة بالمحاكم الابتدائية.

وإليكم أسماء القاضيات الجدد وأماكن عملهم:-

تعين بوظيفة رئيس من الفئة ب بالمحاكم الابتدائية كل من عضوات هيئتي النيابة الادارية وقضايا الدولة الأتي اسماءهم:-

ريهام سعيد الصياد

ريهام صلاح الدين إمام

سالي بدر السبكي

هند محمد مهران

نورهان طه كرسوع

داليا يحيي فلاح

رنا أيمن حلمي

مها محمد مبارك

غادة صلاح الدين منصور

نهي عبد الله جاد الله

دينا عبد الحميد همام

مرام محسن الجندي

ياسمين محمد شامخ

نور الهدي قطب سعد

نورا شوقي خاطر

أنعام الباجوري

أميرة هلالي

هند أبو سيف

إيمان شمندي عبد الواحد

تريز رمسيس تادرس

سحر عادل الخولي

مني أحمد عبد الهادي

غادة عبد الرحيم سالم

دعاء مدحت سعد الدين

شاهندة محمد عبد الشافي

سارة علي محمد

ماهي محمد هشام

هبة الله محمد عوض الله

رباب محمود عطا

ياسمين خايفة مسعود

رغدة رشدي محمد

دكتور مرام ممدوح

أمل عرفة سيد

ريهام حسن إبراهيم

أسماء محمود بيومي

نيرمين السيد عبد الحليم

سوزان يحيي الجبالي

صفاء أحمد طلبة

إيمان مسعد الشرقاوي

ياسمين أحمد العناني

نهال عبد الله فتحي

غادة حاتم محمد

نسمة خليل محمد

نوران محمد شعبان

بسمة ميلاد ظريف

مي ممدوح عبد الديم

دكتور ياسمين السيد ابو الفتوح

هبة خليفة أحمد

أميرة فرج عبد الغني

وتعين بوظيفة قاضية بالمحاكم الابتدائية كل من عضوات هيئتي قضايا الدولة والنيابة الادارية الأتي اسماءهم:-

افنان محمود سلامة

سارة عبد الله امين

سحر صلاح الفقي

مي سامي مرسي

نورهان أحمد البرقوقي

رغدة شوقي أبو العلا

مروة فهيم المنوفي

مروة إيهاب حافظ

مروة أبو الوفا

فاطمة الزهراء عبد العزيز

منار عبد الفتاح

آيات محمد منصور

فاطمة مصطفي محمد

مي عبد الجواد هاشم

نهي محمد يوسف

أنجي أحمد هندي

زينب محمد أبو عمارة

تسنيم أبو العيون

مي محفوظ حامد

هدير أحمد البحيري

رشا إبراهيم سالم

بسمة علي يحيي

داليا محمود حجازي

يسرا أحمد منصور