شكرا لقرائتكم خبر عن سفير القاهرة فى لشبونة يبحث سبل تدشين خط طيران بين مصر والبرتغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمرارًا للجهود المكثفة التي تبذلها السفارة المصرية في لشبونة لجذب السياحة البرتغالية إلى مصر وكذا السياحة اللاتينية، استضاف السفير وائل النجار، سفير جمهورية مصر العربية في لشبونة، بمقر السفارة، اجتماعًا موسعًا ضم كلاً من حسين الشريف رئيس مجلس إدارة شركة AIR CAIRO ورئيس القطاع الاقتصادي للشركة والمدير التنفيذي لاتحاد شركات السياحة البرتغالية APAVT، وممثلي 11 شركة سياحة برتغالية، وذلك لتناول سبل تدشين خط طيران مباشر بين مصر والبرتغال لتدعيم حركة السياحة بين البلديّن.

هذا، واستعرض رئيس مجلس إدارة شركة AIR CAIRO خطط الشركة لبدء تشغيل خط الطيران المباشر من لشبونة لعدد من المقاصد السياحية الرئيسية في مصر، كما دار نقاش حول خطط شركات السياحة البرتغالية التسويقية لهذا الخط.

وفي سياق متصل، التقى حسين الشريف برئيس هيئة تنشيط السياحة البرتغالية للتباحث بشأن آليات التعاون ما بين الشركة والهيئة البرتغالية، خاصة تلك المتعلقة بالعمل مع سلطة الطيران المدني البرتغالية للانتهاء من الإجراءات اللازمة للحصول على أماكن متاحة لشركة AIR CAIRO في مطار لشبونة.