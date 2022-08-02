شكرا لقرائتكم خبر عن وسط الظلام الدامس.. أول صور لوصول رئيسة مجلس النواب الأمريكى أراضى تايوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وسط ظلام دامس، نزلت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسى بيلوسي في مطار تايوان، فيما قال التليفزيون الصيني، إنه تم إرسال طائرة مقاتلة Su-35 التابعة للقوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني إلى مضيق تايوان.

وأفادت قالت وسائل إعلام، إن الصين أغلقت مجالها الجوي على الساحل الشرقي قرب تايوان أمام الطائرات المدنية قبيل وصول بيلوسي إلى تايوان.

فيما قالت رويترز، إن مقاتلات حربية صينية تحلق بكثافة قرب مضيق تايوان قبيل وصول طائرة "بيلوسي" إلى تايبيه.

هذا وقد أدان جون كيربي، المنسق الاستراتيجي للاتصالات في مجلس الأمن القومي، التصعيد الخطابي من الصين خلال عطلة نهاية الأسبوع خلال زيارة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إلى المنطقة، وقال للصحفيين، الاثنين: "لا يوجد سبب لبكين لتحويل زيارة محتملة، بما يتفق مع وقوف السياسة الأمريكية، في نوع من الأزمات أو الصراع، أو استخدامها كذريعة لزيادة النشاط العسكري العدواني في أو حول مضيق تايوان".

وصول ناننسي بولوسي تايوان