شكرا لقرائتكم خبر عن دورة تدريبية لمفتشى أمن الطيران المصريين والسودانيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت بمقر سلطة الطيران المدنى المصرى فعاليات الدورة التدريبية لمفتشي "أمن الطيران"، والتى يتم تنظميها بالتنسيق مع سلطة الطيران المدنى السودانى، وتستمر حتى الحادى عشر من أغسطس الحالى، ويشارك فيها عدد من رؤساء قطاعات التفتيش فى سلطتى الطيران المدني المصرى والسودانى.

وفى كلمته خلال افتتاح الدورة التدريبية، أشار الدكتور مهندس أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدني إلى أن هذه الدورة تأتى فى إطار استراتيجية وزارة الطيران المدنى لتعزيز التعاون فى مختلف مجالات النقل الجوى بين مصر والأشقاء فى مختلف الدول العربية والإفريقية وخاصة فى مجال أمن الطيران بهدف تبادل الخبرات ورفع كفاءة وقدرات العاملين في الطيران المدنى.

وأشاد رئيس سلطة الطيران المدنى بالتعاون الثنائي بين مصر والسودان فى مجال النقل الجوى لما يمثله من أهمية كبيرة في تأمين وسلامة الطيران المدنى، وذلك فى إطار الإلتزام بالمعايير والممارسات الدولية الواردة بالملحق السابع عشر (أمن الطيران) لاتفاقية الطيران المدني الدولي شيكاغو ١٩٤٤، متمنياً للدارسين تحقيق أقصى استفادة ممكنة.

وتهدف الدورة التدريبية إلى تزويد المدراء والمفتشين بأحدث التدابير الخاصة بأمن الطيران وأنشطة الرصد لتعزيز السلامة الجوية وتطبيق عناصر مراقبة جودة أمن الطيران وكيفية الامتثال للقواعد والتوصيات الدولية ومنهجية التفتيش وصلاحيات مفتش أمن الطيران وكيفية إعداد التقرير التمهيدي والنهائي وزيارات التفتيش الميدانية بالمطارات.

ويقوم بالتدريس في هذه الدورة عدد من المدربين الدوليين لأمن الطيران بسلطة الطيران المدنى والمعتمدين من المنظمة الدولية للطيران المدني (ICAO) وهم مهندس ياسر محمد عبد الحليم مدير عام أمن شركات الطيران بسلطة الطيران المدنى وأحمد كمال صبيح المدرب الدولى ومفتش أمن الطيران بسلطة الطيران والحاصل على "جائزة مدرب العام" فى ٢٠٢١ وعزت محمد النادي مدير أمن شركات الطيران بسلطة الطيران ومحمد رشدي مدير إدارة أمن الركاب بسلطة الطيران