شكرا لقرائتكم خبر عن ‫الزراعة تتابع البرامج البحثية للمحاصيل الصيفية بمحطة سخا للبحوث الزراعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام اليوم الدكتور رضا محمد علي مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية يرافقه الدكتور خالد السلاموني رئيس الادارة المركزية للمحطات والدكتور مجاهد عمار وكيل معهد بحوث المحاصيل الحقلية للبحوث بزيارة البرامج البحثية للمحاصيل الصيفية و الاكثارات.

وكان في استقبالهم الدكتور بسيوني زايد مدير المحطه الاقليمية لشمال الدلتا والدكتور محمد عطوه خليل مدير محطه سخا ورؤساء اقسام المحاصيل الصيفيه.

و تفقد الوفد برنامج الذره الشاميه واحدث الهجن المستنبطة البيضاء و الصفراء و مميزاتها كما تفقد حقول انتاج تقاوي الهجن بالمحطة البحثيه و حقل انتاج الارز الهجين و برنامج فول الصويا ومحاصيل العلف الصيفية وبرنامج الارز .

و أشاد الوفد بالهجن الجديدة و السلالات المبشرة و استمعوا لشرح وافي عن الانشطه البحثيه بالمحطة .

ووجه مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية بضرورة المتابعة المستمرة للبرامج و ضرورة التركيز علي المشاكل التي تواجه إنتاج المحاصيل في ظل التغيرات المناخية و ازمه الغذاء العالميه كما وجه بضروره التوسع في انتاج التقاوي بما يحقق خطه الوزاره لتحقيق التغطيه الكامله باستخدام التقاوي المعتمدة بهدف تحقيق اعلى انتاجيه ممكنه من وحدتي الارض والمياه و تحقيق الامن الغذائي للدوله المصرية.