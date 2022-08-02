شكرا لقرائتكم خبر عن بعد استجابة الرئيس له.. نقل مريض قلب بكفر الشيخ لمستشفى 6 أكتوبر .. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال فايز فاروق حلمي، مريض القلب إنه تلقى اتصالا هاتفيا من اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، لمتابعة نقله للمستشفى عقب الاستجابة الفورية للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتى حددتها وزارة الصحة بكفر الشيخ، كما تلقى اتصالًا من الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، لترتيب عملية نقله بسيارة إسعاف مجهزة، مؤكدًا أن مديرية الصحة أبلغته لنقله لمستشفى 6 أكتوبر بالدقي اليوم الثلاثاء، ولكنه فضل نقله للمستشفى غدا، الأربعاء.

وأضاف "حلمي"، في تصريحات لـ ”الخليج 365”، إنه سيتوجه للمستشفى صباح الغد، ليبدأ رحلة علاجه، موجهًا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لاستجابته السريعة.

وفور استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لحالة المواطن فايز فاروق حلمي، التي عرضتها الإعلامية عزة مصطفى خلال برنامج صالة التحرير، على قناة صدى البلد، ويحتاج لعملية قلب مفتوح، قال إنه بمجرد سمع استجابة الرئيس له، عادت له صحته، وشعر بقوة وانتعاشه لم يشعر بها من قبل، وكأن عذاب وآلام 30 سنة ماضية، نسيها في لحظة سماعه استجابة الرئيس له.

وأضاف مريض القلب أنه مريض بالقلب منذ 30 سنة كاملة، وأسبوعيًا يتعرض لنوبات وآلام، وتوجه لعشرات من الأطباء، ولم يصل لنتيجة، مؤكداً أن فرحته ليست برحلة علاجه التي يعتبرها بدأت منذ استجابة الرئيس له، ولكن فرحته برئيس يستجيب للمواطنين هذا أمر لم نتعود عليه كمصريين، وليست استجابة فقط ولكنها سرعة الاستجابة في حد ذاتها تاج على رأسه يفتخر به، لم يكن يتخيل يوما أنه سيأتي يوما يرى رئيسا يشعر بالمواطن البسيط، وعندما يأس من المرض ومن العلاج، لم يجد أمامه إلا الاتجاه لله سبحانه وتعالى، ويناشد الرئيس، فكان لديه شعور مؤكد أن الرئيس سيستجيب له.

وقال إنه سينتقل للقاهرة لبدء ء رحلته العلاجية، وأن محافظ كفر الشيخ سيتابع عملية نقله، وأعطاه تليفونه الشخصي للتواصل معه شخصيا، موجها الشكر للرئيس ومحافظ كفر الشيخ.

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هاني-سمعان