شكرا لقرائتكم خبر عن ‏التموين: تخفيض أسعار اللحوم البرازيلى ‏المجمدة لـ79 جنيها بدلاً من 90 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الدكتور على المصيلحي وزير التموين ‏والتجارة الداخلية تقريراً من الشركة القابضة للصناعات ‏الغذائية حول أسعار السلع بالمجمعات الاستهلاكية، وأفاد ‏التقرير الوارد إليه بخفض أسعار اللحوم البرازيلي ‏المجمدة إلى 79 جنيه بدلاً من 90 جنيه ، وذلك لتخفيف ‏العبء على المواطن.

وأكد وزير التموين والتجارة، ‏أن المخزون الاستراتيجي من اللحوم المجمدة، آمن ويكفى كل ‏احتياجات المواطنين مع التزام شركات المجمعات، وشركتي ‏الجملة ( العامة – المصرية ) بمجمعاتهما بتخفيضات تصل إلى ‏الـ 30% في بعض السلع.

وقال احمد كمال المتحدث الرسمي للوزارة ‏معاون الوزير، أن الشركة القابضة تضخ ‏يومياً كميات كبيرة من السلع بمجمعاتها الاستهلاكية، مع ‏وجود أكثر من 1100 صنف من السلع بكل مجمع استهلاكي، ‏وأن الشركة ‏القابضة بها 1300 مجمع استهلاكي هدفها الرئيسي هو ‏إحداث التوازن بالأسواق بالتخفيضات التي تطرأ على السلع ‏بها، وتخفيف العبء على المواطن بتلك التخفيضات.