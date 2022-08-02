شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: إنشاء أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بسوهاج فى مجال الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بروتوكول تعاون مشترك مع شركة مصر العليا لإنشاء مدرسة STEP للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة سوهاج بالعام الدراسي 2023/2024.

وقال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إن مدرسة STEP للتكنولوجيا التطبيقية المتخصصة في الذكاء الصناعي، وصناعة البلاستيك، والميكاترونيات، هي أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بمحافظة سوهاج، وتؤكد على خطى الوزارة نحو التوسع وإنشاء مزيد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمحافظات الصعيد؛ لإتاحة الفرصة لجميع الطلاب للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، وأوضح أنه بتوقيع هذا البروتوكول أصبح عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية الآن 41 مدرسة ب 12 محافظة بمختلف أنحاء الجمهورية وهم القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، القليوبية، السويس، المنوفية، الشرقية، بورسعيد، السويس، أسيوط، سوهاج، المنيا.

وأضاف مجاهد، أن المناهج الدراسية بمدرسة STEP للتكنولوجيا التطبيقية ستكون قائمة على نظام الجدارات؛ للتأكد من اكتساب الطلاب المهارات والمعارف التي تؤهلهم بشكل كلي للالتحاق بسوق العمل فور تخرجهم، وسيتم العمل على الموازنة بين الجانبين النظري والعملي، من خلال 3 محاور رئيسية ترتكز عليها المناهج الدراسية بالمدرسة سالفة الذكر كنظائرها من مدارس التكنولوجيا التطبيقية وهم المواد الثقافية، والمواد الفنية المتخصصة، والتدريب العملي.

وأعرب الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، عن سعادته بتوقيع بروتوكول مدرسة STEP للتكنولوجيا التطبيقية، مشيرًا إلى الجهود التي تبذلها الوزارة لتطوير التعليم الفني وفق رؤية الدولة المصرية 2030، فتزامنًا من فتح باب التقدم للطلاب للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسي 2022 /2023، تبرم الوزارة المزيد من الاتفاقيات من أجل التوسع وإنشاء مزيد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسي 2023/2024.

وأعلن بصيلة، أنه سيتم في الأيام القليلة القادمة فتح باب التقدم للمعلمين والإداريين التابعين لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للالتحاق بفريق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمختلف محافظات الجمهورية.

ومن جانبه قال الدكتور على مفيد أبو الوفا رئيس مجلس إدارة شركة مصر العليا، إن شركة مصر العليا هي شركة رائدة في مجالات الصناعة والتدريب، حيث يمتلك القائمين عليها خبرات تزيد عن 20 عام في تنمية وتطوير رأس المال البشري وتمكينه من مواكبة الاحتياجات المتغيرة لسوق العمل في المجالات الصناعية والخدمات المالية، وتركز الشركة على خلق تكامل بين احتياجات سوق العمل والتعليم ما قبل الجامعي من خلال إنشاء مدرسة STEP للتكنولوجيا التطبيقية بسوهاج لتكون نواة تطوير التعليم الفني بمحافظة سوهاج.