الرئيس السيسي يصدق على ترخيص للبحث عن البترول وتنميته بخليج السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، قرار رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة دراجون أويل إيجيبت هولدنج ۲ ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية شرق تانكة البحرية بخليج السويس (ج.م.ع.) باسم الشعب رئيس الجمهورية.

ونص القرار على أن تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الاتفاقية المرافقة قوة القانون، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف بها.

وجاء نص القانون على النحو التالي: