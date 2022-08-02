تخفيض 11 جنيها.. التموين: سعر جديد للحوم البرازيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قال بيان صادر عن وزارة التموين، إن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، تلقى تقريرا من الشركة القابضة للصناعات ‏الغذائية حول أسعار السلع بالمجمعات الاستهلاكية، وأفاد ‏التقرير الوارد بخفض أسعار اللحوم البرازيلي ‏المجمدة إلى 79 جنيه بدلاً من 90 جنيه، وذلك لتخفيف ‏العبء على المواطن.

وأكد التقرير الوارد أن المخزون الاستراتيجي من اللحوم المجمدة امن ويكفي كل ‏احتياجات المواطنين، والتزام شركات المجمعات، وشركتي ‏الجملة ( العامة – المصرية ) بمجمعاتهما بتخفيضات تصل إلى ‏الـ 30% في بعض السلع.

وصرح أحمد كمال، المتحدث الرسمي للوزارة ‏معاون الوزير أن الشركة القابضة تضخ ‏يومياً كميات كبيرة من السلع بمجمعاتها الاستهلاكية، مؤكداً ‏وجود أكثر من 1100 صنف من السلع بكل مجمع استهلاكي، ‏موأن ميكنة المجمعات الاستهلاكية سهلت عليه متابعة ‏حركة السلع بها والتدخل في أي لحظة لضخ السلع حال زيادة ‏الطلب عليها.

وأكد المتحدث الرسمي، أن الشركة ‏القابضة بها 1300 مجمع استهلاكي هدفها الرئيسي هو ‏إحداث التوازن بالأسواق بالتخفيضات التي تطرأ على السلع ‏بها، وتخفيف العبء على المواطن بتلك التخفيضات أيضا، ‏وأن جميع ‏احتياجات منافذ جمعيتي والسيارات المتنقلة من اللحوم المجمدة البرازيلية متوفرة.‏​