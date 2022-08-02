تخفيض 11 جنيها.. التموين: سعر جديد للحوم البرازيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:
قال بيان صادر عن وزارة التموين، إن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تلقى تقريرا من الشركة القابضة للصناعات الغذائية حول أسعار السلع بالمجمعات الاستهلاكية، وأفاد التقرير الوارد بخفض أسعار اللحوم البرازيلي المجمدة إلى 79 جنيه بدلاً من 90 جنيه، وذلك لتخفيف العبء على المواطن.
وأكد التقرير الوارد أن المخزون الاستراتيجي من اللحوم المجمدة امن ويكفي كل احتياجات المواطنين، والتزام شركات المجمعات، وشركتي الجملة ( العامة – المصرية ) بمجمعاتهما بتخفيضات تصل إلى الـ 30% في بعض السلع.
وصرح أحمد كمال، المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير أن الشركة القابضة تضخ يومياً كميات كبيرة من السلع بمجمعاتها الاستهلاكية، مؤكداً وجود أكثر من 1100 صنف من السلع بكل مجمع استهلاكي، موأن ميكنة المجمعات الاستهلاكية سهلت عليه متابعة حركة السلع بها والتدخل في أي لحظة لضخ السلع حال زيادة الطلب عليها.
وأكد المتحدث الرسمي، أن الشركة القابضة بها 1300 مجمع استهلاكي هدفها الرئيسي هو إحداث التوازن بالأسواق بالتخفيضات التي تطرأ على السلع بها، وتخفيف العبء على المواطن بتلك التخفيضات أيضا، وأن جميع احتياجات منافذ جمعيتي والسيارات المتنقلة من اللحوم المجمدة البرازيلية متوفرة.