الأمن ينجح في السيطرة على مشاجرة بالأسلحة النارية بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في السيطرة على مشاجرة بالأسلحة النارية بأسيوط، وتحديد وضبط طرفيها.

كان مركز شرطة أبنوب بمديرية أمن أسيوط، تلقى بلاغًا بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بإحدى القرى بدائرة المركز.

وانتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، بمشاركة قطاعي (الأمن العام - الأمن المركزي)، وتم احكام السيطرة على الواقعة وضبط طرفيها وبحوزتهم الأسلحة النارية المستخدمة.

وباستكمال الفحص تبين نشوب مشاجرة بين طرف أول 4 أشخاص، بحوزتهم 4 بنادق آلية، طرف ثان 4 أشخاص، وبحوزتهم 4 بنادق آلية إثر حدوث مشادة كلامية بينهم تطورت إلى مشاجرة تبادل خلالها الطرفين إطلاق الأعيرة النارية دون حدوث ثمة إصابات بسبب خلافات سابقة على أولوية المرور بطريق أمام منازل الطرف الثاني.

وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم لذات السبب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.