"جنايات الجيزة" تُحيل أوراق بائع متهم بقتل صديقة زوجته وهتك عرضها للمفتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

أحالت محكمة جنايات جنوب الجيزة، أوراق بائع متجول متهم بقتل صديقة زوجته وهتك عرضها، والشروع في قتل زوجته بمنطقة أوسيم إلى المفتي، وتحديد يوم 3 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.

وجاء في أمر الإحالة، أن المتهم استدرج صديقة زوجته تدعي عبير.ج، إلى منزله عن طريق زوجته حيث هتك عرضها بعدما ضربها وعذبها، ثم ضربها بعصا خشبية وماسورة حديد، وقص شعرها واستمر بالتعدي عليها ضربا حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم حجز زوجته حتى لا تفشي أمره، وذلك لمدة 30 يوما، كما منع الطعام والشراب عنها، وكذلك قص شعرها وهددها بسلاح أبيض سكين. أحالت محكمة جنايات جنوب الجيزة، أوراق بائع متجول متهم بقتل صديقة زوجته وهتك عرضها، والشروع في قتل زوجته بمنطقة أوسيم إلى المفتي، وتحديد يوم 3 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.