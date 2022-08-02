شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير التعليم: الجامعات التكنولوجيا تستوعب 80% من خريجى المدارس الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى ، إن نسبة عدد الطلاب الذين يلتحقون بالتعليم الفنى من خريجى الشهادات الإعدادية تعتمد على التوزيع الجغرافي، ففى بعض المحافظات تصل نسبة الملتحقين بالمدارس الفنية إلى70% منها على سبيل المثال محافظة أسوان، كما أن محافظات الصعيد معظمها تصل النسبة إلى 60%، أما فى محافظات الدلتا مثل الشرقية والغربية والفيوم أكثر من 50% الملتحقين بالمدارس الفنية، ولكن محافظات القاهرة الكبرى تصل النسبة إلى أقل من 50% لأن هذه المحافظات بها فرص عمل كثيرة.

وأوضح أنه من سبتمبر سيكون هناك 10 جامعات تكنولوجيا لاستيعاب طلاب التعليم الفنى لأن تخصصاتها موجودة فى سوق العمل حيث تستوعب 80% من طلاب التعليم الفنى والنسبة المتبقية لخريجى الثانوى العام، متابعا: غير دقيق أن من يدخل التعليم الفنى هربا من الثانوية العام، موضحا أن عدد الجامعات التكنولوجيا سوف يتم زيادتها لتصل إلى 25 جامعة.

وأوضح أنه تم استحداث قرابة 40 مهنة جديدة لتلبية احتياجات سوق العمل، كما أن هناك توجه لعمل مدارس فنية شاملة " الصناعى والتجارى والزراعة".

وأوضح أنه سيتم التقديم فى القريب العاجل لمجلس النواب لإجراء تعديلات على المواد الخاصة بالمدارس والتعليم الفنى فى قانون التعليم.