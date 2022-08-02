شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: قوافل صندوق التأمين على الماشية تجوب قرى محافظة المنوفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجوب قوافل صندوق التأمين على الثروة الحيوانية قرى وعزب" أبو صلاح - أبو يوسف" بمركز أشمون اليوم بمحافظة المنوفية بالسيارات لاول مرة وأيضا من بيت لبيت من أجل عرض وتوضيح مزايا التأمين الصحى على الماشية لدى صندوق التأمين على الثروة الحيوانية وما يقدمه من خدمات تأمنية شاملة.

وتأتى هذه القوافل التأمنية تنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية بضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية والحفاظ عليها وتنميتها والتأمين عليها من خلال نشر ثقافة التأمين الصحي على الماشية خاصة لدى صغار المربين وبناءا عليه أطلق الدكتور إيهاب صابر مساعد الوزير لشئون الطب البيطري و رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين على الثروة الحيوانية هذه القوافل التأمنية بجميع القرى والعزب بجميع محافظات الجمهورية وخاصة التى لايوجد بها وحدات بيطرية لتنشيط التأمين الصحي والتأمين من بيت لبيت ولتوعية المربين والفلاحين منتجى الثروة الحيوانية بأهمية التأمين على الماشية لدى الصندوق حيث يسبق تلك القوافل التأمنية قوافل إرشادية وتوعوية عن مزايا التأمين الصحى لدى الصندوق.

أوضح صابر أنه فى الفترة الأخيرة تلاحظ وجود إقبال كبير من المربين على التأمين الصحي العادى وذلك لثقة أهالينا الفلاحين مربى ومنتجى الثروة الحيوانية فى الصندوق لما لمسوه من صرف تعويضات كبيرة ووقوف الصندوق بجانبهم فى الأزمات والكوارث.

أكد الدكتور إيهاب الحفنى مدير فرع صندوق التأمين على الثروة الحيوانية بمحافظتى المنوفية والقليوبية أنه تم اليوم عمل قافلة تأمنية بعزب أبو صلاح أبويوسف بمركز أشمون وسط إقبال كبير من المربين على التأمين على مواشيهم و خاصة بعد حزمة الإجراءات الأخيرة التى أقرها مجلس إدارة صندوق التأمين على الثروة الحيوانية من تخفيض نسبة رسوم التأمين الصحي لتصبح 1% فقط من قيمة الحيوان التأمنية مما كان له الأثر الفاعل في الإقبال الكبير من المربين على التأمين.