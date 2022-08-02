شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر
وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الثلاثاء وجاءت كالتالى:-
- الطماطم بسعر 5 جنيهات للكيلو جرام.
- البطاطس 7.25 جنيه.
- البصل الأبيض 3.25 جنيه
- البصل الأحمر بـ3 جنيهات.
- الكوسة ب 11 جنيه .
- الجزر بـ 7.5جنيه.
- الخيار بـ 8 جنيهات .
- الباذنجان الرومى بـ6 جنيهات.
- الفلفل الرومى بـ11 جنيها.
- الباذنجان الأبيض بـ 5.5 جنيه.
- الباذنجان العروس بـ 5.5 جنيه.
- الفلفل البلدى بـ5 جنيهات
- الفلفل الألوان 13 جنيها.
- الليمون بـ 12 جنيها.
- فاصوليا بـ15 جنيها.
- بلح بارحى بـ34 جنيها.
- بامية بـ23 جنيها.
- كمثرى لبنانى بـ25 جنيها.
- وورق عنب بـ19 جنيها.
- تفاح احمر إيطالى بـ30 جنيها.
- عنب أحمر بـ12.5 جنيه.