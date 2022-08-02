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تعرف على أعمال المرحلة الأولى لتطوير الطريق الدائرى بعد انتهائها

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القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365، اهم المعلومات عن أعمال توسعة الطريق الدائرى، المرحلة الأولى، والتى انتهت من تنفيذها وزارة النقل من خلال هيئة الطرق والكبارى. 


1- شملت المرحلة الأولى توسعة المسافة من المريوطية/المنيب/الأوتوستراد/القاهرة الجديدة /السلام /مسطرد /اسكندرية الزراعي والمسافة من تقاطع المنصورية/طريق الفيوم/تقاطع طريق الواحات. 
2- اجمالى ما تم توسعته فى المرحلة الأولى 76 كم. 
3- تم تخطيط الطريق بعد التوسعة. 
4- تم تركيب انارة الطريق بأعمدة الهاي ماست. 
5- يتم دعم الطريق بمنظومة النقل الذكي على الطرق ITS والتي تحقيق أعلى معدلات الأمان والسلامة. 
6- جارى الانتهاء من تنفيذ محطات الاتوبيس الترددي BRT. 
7- أصبح الطريق 7 حارات في كل اتجاه، 6 حارات للملاكي، وحارة داخلية مخصصة للأتوبيسات BRT . 
8- الطريف عند كوبري المنيب 8 حارات في كل اتجاه. 

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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