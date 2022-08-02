شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أعمال المرحلة الأولى لتطوير الطريق الدائرى بعد انتهائها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365، اهم المعلومات عن أعمال توسعة الطريق الدائرى، المرحلة الأولى، والتى انتهت من تنفيذها وزارة النقل من خلال هيئة الطرق والكبارى.





1- شملت المرحلة الأولى توسعة المسافة من المريوطية/المنيب/الأوتوستراد/القاهرة الجديدة /السلام /مسطرد /اسكندرية الزراعي والمسافة من تقاطع المنصورية/طريق الفيوم/تقاطع طريق الواحات.2- اجمالى ما تم توسعته فى المرحلة الأولى 76 كم.3- تم تخطيط الطريق بعد التوسعة.4- تم تركيب انارة الطريق بأعمدة الهاي ماست.5- يتم دعم الطريق بمنظومة النقل الذكي على الطرق ITS والتي تحقيق أعلى معدلات الأمان والسلامة.6- جارى الانتهاء من تنفيذ محطات الاتوبيس الترددي BRT.7- أصبح الطريق 7 حارات في كل اتجاه، 6 حارات للملاكي، وحارة داخلية مخصصة للأتوبيسات BRT .8- الطريف عند كوبري المنيب 8 حارات في كل اتجاه.