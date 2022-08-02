شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الاتصالات: برامج لإعداد الكوادر المنتخبة والعاملين وفقا لمتطلبات الجمهورية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقر مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالاتصالات خطة تطوير النشاط النقابي والخدمي والتى تشمل برامج لتأهيل وإعداد الكوادر النقابية المنتخبة كمرحلة أولى تماشيا مع متطلبات الجمهورية الجديدة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لخدمة الأنشطة التنموية الشاملة.

أشار محمد حنفي عبد المنعم رئيس النقابة العامة للعاملين بالاتصالات، في تصريحات صحفية إلى أن تنفيذ هذه البرامج يتم وفق أسس علمية أقرها الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتا إلى أن النقابة العامة هي صاحبة المبادرة الذكية لاستخدامات التحول الرقمي الذى يتم تعميمها على بقية النقابات العامة الأخرى.

وقال إن هذه الخطة الشاملة لنشاط النقابة العامة لاقت ترحيبا شديدا من المهندس عادل حامد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات خلال استقباله لأعضاء مجلس إدارة النقابة العامة مهنئا لهم ببدء دورة نقابية جديدة، والتى ضمت عناصر شبابية بنسبة 40% من بينهم 24 سيدة.

أما فى مجال الخدمات والرعاية الاجتماعية، أشار محمد حنفي إلى صندوق الولاء والانتماء الذى يضم نحو 32 الف عضو يتولى صرف مكافأة نهاية الخدمة فورا لحالات التقاعد أو الوفاة والعجز الكلي المنهي للخدمة وأن التنظيم النقابي شريك أساسي في إدارة منظومة العمل من خلال التمثيل في لجان شئون العاملين والسلامة والصحة المهنية وغيرها.

أعلن رئيس النقابة العامة للاتصالات عن التوسع في الأنشطة التثقيفية والترفيهية للعاملين وأسرهم حيث تقرر التوسع في الألعاب الرياضية وإنشاء فرق خماسية لكرة القدم تشرف عليها اللجان النقابية بالمحافظات ليتم إقامة دوري رياضي بين هذه الفرق هذا إلى جانب المشاركة في دوري الشركات الذى تقيمه الدولة كل عام.

أشار إلى أوجه التعاون بين النقابة وإدارة الشركة المصرية التى تقوم بدعم الأنشطة المجانية الأخري لأبناء العاملين لتأهيلهم لسوق العمل، وأعلن عن إنشاء لجنة نقابية مهنية للعاملين بسوق العمل الخاص بمجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.