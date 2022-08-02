شكرا لقرائتكم خبر عن "التمريض" تنعى عضو هيئة تمريض بمستشفى بنها التعليمى توفيت أثناء أداء عملها والان مع تفاصيل الخبر
وكانت الفقيدة هيام فوزي ياسين، فني التمريض في مستشفى بنها التعليمي، قد توفيت، أثناء أداء عملها، نتيجة تعرضها لهبوط حاد في الدورة الدموية.
من ناحية أخرى، كانت قد حذرت النقابة العامة للتمريض، من الالتحاق بأكاديميات التمريض الخاصة التى تمنح شهادات غير معتمدة وغير مصرح لها قبول وتدريس أى مواد متعلقة بمهنة التمريض، لافتة إلى أن النقابة غير مسئولة عن قيد الخريجين بتلك الكيانات الوهمية.
وقالت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، إنه ورد للنقابة العديد من الشكاوى نتيجة لتعرض المواطنين لحالات نصب من أكاديميات التمريض الخاصة الوهمية بعد حصولهم على شهادات وغير معتمدة وغير موثقة، لافتة إلى أن تلك الكيانات ليس لها قيد بالنقابة وغير معتمدة وغير مصرح لها بالعمل فى هذا المجال.