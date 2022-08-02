شكرا لقرائتكم خبر عن ‫تعرف على أنشطة وجهود مديريات الزراعة والطب البيطري خلال 5 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، العدد رقم 52 من اصدار"الزراعة في كل مصر" بالانفوجراف والفيديو، يوضح الجهود والانشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من 27 يوليو وحتى 1 اغسطس الجاري.

وخلال هذا الاسبوع شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، حملات على أسواق اللحوم، حيث تم ضبط 512 كجم لحوم مجمدة ودواجن فاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم الانتهاء من تحصين اكثر من 43 الف جرعة ضد مرضى الحمى القلاعية والوادي المتصدع، كذلك تم عقد 18 ندوة ارشادية حول أهمية التحصين و الوقاية من الامراض المشتركة و مرض السعار، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية، المرور على زراعات الذرة الشامية بنواحي المحافظة، كما تم عقد 10 ندوات ارشادية، وذلك في اطار استخدام تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي في مجال الادارة المتكاملة لمحصول الموالح، فضلا عن التوعية بنظم الري الحديث.

كما نفذت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية يوم إرشادي لمحصول الذرة الشامية ودودة الحشد الخريفية بمركز السادات، كما تم عقد اجتماع مع الجهاز الإرشادي بالمديرية و مفتشى الإرشاد وأخصائي الحبوب ومسئولي المراكز الإرشادية لمناقشة خطة العمل والتأكيد على ضرورة تنشيط الزراعة التعاقدية، كما تم ازالة 14 حالة تعدي على الاراضي الزراعية، كما انتهت مديرية الطب البيطري من تحصين اكثر من 102 الف راس ماشية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع ضمن الحملة القومية للتحصين، كذلك واصلت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، أعمال الفرق الإرشادية بالحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

بينما استقبلت مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، لمناقشة عدد من الموضوعات، على رأسها صرف الأسمدة وتوفيرها بالجمعيات الزراعية، متابعة منظومة كارت الفلاح بالبحيرة، كما أعلنت المديرية أيضا تكثيف حملاتها للتصدي وازالة التعديات على الأراضي الزراعية، للحفاظ على الرقعة الزراعية، كما انتهت مديرية الطب البيطري بمحافظة الإسكندرية من تحصين 24 ألف و419 راس ماشية ضد مرضى الحمى القلاعية، و13 ألف و169 راس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع، كما تم عقد 13 ندوة ارشادية.

ونفذت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد يوم حقلي لمحصول الذرة الشامية، كما تم المرور على مزارع الانتاج الحيواني بمنطقة سهل الطينة، ومواصلة متابعة الزراعات الصيفية، وتنفيذ خطة المكافحة المتكاملة باستخدام المبيدات الموصي بها و الرش الدوري، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط، المرور على الزراعات الصيفية وتوعية وإرشاد المزارعين، كما أعلنت المديرية حسم شكاوى المزارعين على البوابة الالكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بنسبة 100٪، كما عقد اجتماع مع الادارة الزراعية بالزرقا، ومتابعة موقف حماية الأراضي، كما أعلنت مديرية الطب البيطري، مواصلة لجان التحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

بينما كثفت مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم، حملاتها للتصدي وازالة التعديات على الاراضي الزراعية، للحفاظ على الرقعة الزراعية، في مراكز الفيوم، اطسا، أبشواي، سنورس، كما أعلنت استمرار الندوات الارشادية لتوعية المزارعين، كذلك تم اطلاق مبادرة لتطوير صناعه النحل بالمحافظة، كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة بنى سويف اجتماع بإدارة الفشن الزراعية وتناول الاجتماع، لمتابعة عدد من الملفات على رأسها دودة الحشد الخريفية، وتكثيف متابعة الزراعات الصيفية.

وواصلت مديرية الطب البيطري بمحافظة البحر الأحمر اعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمي القلاعية وحمي الوادي المتصدع، وتوعية المزارعين بأهمية التحصين والترقيم، كما استقبلت مديرية الزراعة بمحافظة سوهاج رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وعدد من القيادات التنفيذية بالهيئة، لمتابعة أعمال الهيئة ومشروعاتها الزراعية التنموية المختلفة بالمحافظة، كما أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الأقصر، مواصلة اعمال لجان التحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وتوعية المزارعين بأهمية التحصين والترقيم.

كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة اسوان اجتماع مع مديري الإدارات الزراعية ورؤساء أقسام حمايه الأراضي بجميع مراكز المحافظة بحضور سكرتير عام المحافظة اسوان، تم مناقشة موقف ازالة التعديات على الأراضي الزراعية، كما نفذت مديرية الطب البيطري، عدد من اللقاءات الإرشادية، للتوعية بأهمية تحصين الماشية، كما أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة جنوب سيناء، توفير سماد سلفات نشادر المدعم للمزارعين بكمية 350 طن كدفعة أولي، كما تم متابعة الأعمال والأنشطة الزراعية المختلفة بالوحدة البستانية بالمديرية، واطلاق قافلة زراعية لنشر الممارسات الزراعية السليمة بالمحافظة، فضلا عن تفقد الزراعات المختلفة، وفحص النخيل، كما تم عقد اجتماع لبحث سبل تشغيل الميكنة الزراعية و تحديد المواقع الخاصة بالميكنة الزراعية وتحديد المعدات المطلوبة لخدمة المزارعين والوصول لأفضل انتاج وخدمات زراعية بسيناء.

يذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران حاليا 4 اصدارات رسمية، الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك الاصدار الاخير ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالأرقام.