شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: انتهاء تطوير البرامج الدراسية للتعليم الفنى سبتمبر 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد عمارة، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفنى بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه تم توحيد الإطار الخاص بالبرامج الدراسية لطلاب المدارس الفنية، إضافة إلى توحيد المنهجية حيث تم مشاركة ممثلى سوق العمل فى وضع المناهج والبرامج الدراسية والجدارات ويشاركوا فى مراجعة الوحدات الدراسية وأيضا عملية تقييم الطلاب وتوفير فرص تدريب نهائية للطلاب، مضيفا أن التطوير أخذ فى الاعتبار البرامج الذى يجب أن تستحدث لتلبية احتياجات سوق العمل.

وتابع الدكتور محمد عمارة، أنه تم رفع كفاءة معلمى المدارس الفنية الذين شاركوا فى صياغة البرامج الدراسية لمدارس التعليم الفنى، مضيفا أنه تم إلغاء بعض البرامج الدراسية واستحداث بعض البرامج والتوسع فى برامج أخرى، واكساب المعلمين مهارات وطرق تدريس أخرى لكسر ملل الحصة الدراسية بحيث تكون عملية التدريس قائمة على مشاركة الطالب والتفاعل أثناء التدريس، كما تم التوسع فى مطورى البرامج الدراسية حيث وصل عددهم إلى 1000 عضو.

ولفت الدكتور محمد عمارة، إلى أن هناك برامج وتخصصات تم استحداثها فى التعليم الفنى منها الذكاء الاصطناعي وصناعة الذهب والحلى تناسب احتياجات سوق العمل، مؤكدا أنه بحلول سبتمبر 2024 سيتم الانتهاء من تحديث البرامج الدراسية التى تطبق فى المدارس الفنية وأيضا تدريب المعلمين تشمل تدريبات مهارية وفنية وطرق التدريس.

وأكد الدكتور محمد عمارة، هناك سيستم للتحقق من جودة عملية التقييم داخل المدارس حيث يتم فحص ملفات الإنجاز لكل طالب من قبل ممثل سوق العمل، موضحا أن ردود فعل مقيمى سوق العمل جيدة على تقييم طلاب المدارس الفنية، مضيفا أن يتم عمل دراسة خاصة لكل مدرسة تبين وضع المعلمين والبنية التحتية والتجهيزات تمهيدا لاعتمادها.