شكرا لقرائتكم خبر عن البحث العلمى: دعم 8369 طالبا بالتعليم الفنى لمسابقة فنى مبتكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المرصد المصرى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار-أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، مؤشر البحث العلمى لشهر يوليو ، والذى كشف دعم 8369 طالب في التعليم الفني من خلال الأكاديمية بدعمهم مادياً وفنياً للإشتراك في مسابقة فني مبتكر منذ اطلاقها في 2018، وقد شاركت 151 مدرسة للتعليم الفني في 15 محافظة وانتجوا 2810 فكرة مبتكرة و 226 نموذج أولى في المجالات الصناعية والفندقية واللوجستيات وقد فاز 27 طالب فى المراكز الأولى.

وأوضح البيان ، أن "فني مبتكر" مسابقة سنوية تم إطلاقها عام 2018، وهي أول مسابقة فى ريادة الأعمال والابتكار مخصصة لطلاب التعليم الفني، تقام المسابقة بالتعاون مع مشروع قوى عاملة مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وجمعية إتصال.

ويعد مؤشر البحث العلمى الشهري هو مؤشر للعلوم والتكنولوجيا يصدره المرصد المصرى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا شهرياً.