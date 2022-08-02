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القائم بأعمال وزير الصحة ينعى ممرضة توفيت أثناء أداء عملها

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القاهرة - سامية سيد - نعى الدكتور خالد عبدالغفار القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، وجميع العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها، ببالغ الحزن والأسى، فني التمريض هيام فوزي ياسين -داعيا المولى عز وجل- أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.

 

وكانت الفقيدة هيام فوزي ياسين، فني التمريض في مستشفى بنها التعليمي، قد توفيت، أثناء أداء عملها، نتيجة تعرضها لهبوط حاد في الدورة الدموية. 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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