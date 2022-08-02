شكرا لقرائتكم خبر عن القائم بأعمال وزير الصحة ينعى ممرضة توفيت أثناء أداء عملها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الدكتور خالد عبدالغفار القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، وجميع العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها، ببالغ الحزن والأسى، فني التمريض هيام فوزي ياسين -داعيا المولى عز وجل- أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.

وكانت الفقيدة هيام فوزي ياسين، فني التمريض في مستشفى بنها التعليمي، قد توفيت، أثناء أداء عملها، نتيجة تعرضها لهبوط حاد في الدورة الدموية.