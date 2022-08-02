شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير التعليم: الحكومة بصدد إنشاء مجلس وطنى للتعليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير لشؤون التعليم الفني، إن الحكومة بصدد إنشاء ما يسمى بالمجلس الوطني للتعليم برئاسة رئيس الوزراء وعضوية وزيري التربية والتعليم والتعليم العالي بالإضافة للأزهر سيكون له ممثلين في المجلس.

وأضاف نائب الوزير أنه سيتم إدراج خبراء ومتخصصين في كل المجالات الخاصة بالتعليم قبل الجامعي والجامعي والفني والمهني والتقني، ليضم المجلس كل ما يتعلق بالتعليم في مصر.

وأوضح أن من مهام المجلس التنسيق بين كل الجهات التعليمية، واستدامة الخطط والاستراتيجيات حتى لو تغير الوزراء، فلن يتم تعطيل الخطة.