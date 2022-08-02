شكرا لقرائتكم خبر عن مزايا وشروط وظائف المترو الجديدة.. السن من 21 لـ 40 سنة (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” اهم شروط ومزايا وعناوين التقديم لوظائف مترو الانفاق وطرق التواصل مع شركة التوظيف – حيث طلبت شركة تأمين الخط الثالث لمترو الانفاق افراد أمن بمحطات المترو والمشاريع التابعة للشركة وفيما يلى نعرض أهم ما يجب معرفته للحصول على الوظيفة.

يمكنك التواصل مع مسئول التوظيف بالشركة المدون في صورة الإعلان.

يتم إجراء المقابلات ببرج البنك الأهلى بميدان العباسية أمام مسجد النور.

الأوراق المطلوبة "فيش وتشبيه صورة لشهادة المؤهل – صورة لبطاقة الرقم القومى – صورة لشهادة الميلاد"

راتب التعيين 3 آلاف صافى الراتب – العمل 6 أيام في الأسبوع – إجازة يوم واحد – عدد ساعات العمل 10 ساعات – العمل على ورديات – سن التعيين من 21 حتى 40 سنة.

يوجد تأمين طبي واجتماعى تتحمله الشركة- يتم تسليم يونوفورم مجانا قبل استلام العمل - الحصول على الوظيفة او الاستعلام بدون رسوم.

أماكن العمل بالمترو

يتم التعيين فى محطات "عدلي منصور - الهايكستب - عمر بن الخطاب - قباء - هشام بركات - النزهة - نادي الشمس - ألف مسكن - ميدان هيليوبليس - هارون - الأهرام - كلية البنات - ستاد القاهرة - المعرض - مطار القاهرة - العباسية - عبده باشا - الجيش - باب الشعرية - العتبة - ناصر - ماسبيرو - صفاء حجازى - الكيت كات"







