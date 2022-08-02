من بيتك.. خطوات استخراج "الفيش والتشبية" إلكترونيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أعلنت وزارة الداخلية، تقديم خدمة استخراج صحيفة الحالة الجنائية عن طريق تطبيق الهواتف المحمولة الذكية أو من خلال بوابة وزارة الداخلية على الإنترنت، بهدف تخفيف العبء على المواطنين.

وخلال الخطوات التالية يمكنك استخراج صحيفة الحالة الجنائية "فيش وتشبيه":

1- الدخول عبر موقع الوزارة الإلكترونى.

2- تسجيل حسابك أو إنشاء حساب جديد.

3- فتح قسم الأدلة الجنائية الموجودة على الصفحة الرئيسية.

4- اختيار صحيفة الحالة الجنائية المميكنة.

5- استكمال البيانات المطلوبة كاملة واختيار ويتم الدفع الإلكتروني.

بعد الانتهاء من الخطوات وتسجيل حفظه، تصلك الصحيفة بعد يومين على عنوان الاستلام الذي تم تحديده في البيانات، ويمكن أيضا الحصول على الخدمة نفسها من خلال تطبيق وزارة الداخلية عبر الهواتف الذكي.