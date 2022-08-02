"كنت عاوز أخلص منها".. المؤبد للمتهم بتعذيب زوجته حتى الموت في المنيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة سائق ميكروباص المتهم بقتل زوجته بمنطقة المنيرة، بالسجن المؤبد، لإدانته بتعذيبها حتى الموت.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد الشافي السيد عثمان، وعضوية المستشارين أحمد دهشان، وياسر علي.

وجاء في أمر إحالة قام المتهم بقتل زوجته تدعي أيه عمدا وعلى أثر نشوب مشادة كلامية بينهما كبل يديها وقدميها بالحبل وكل لها عدة ضربات مستخدما عصا قاصدا ذلك قتلها فأحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي اودت بحياتها على النحو المبين بتحقيقات

بداية الواقعة اعترف المتهم في التحقيقات بـ قتل زوجته المجني عليها بعد خلافات بينهما، بسبب تعاطي مواد مخدرة، وأن المتهم سيد م، اعتدى بالضرب على زوجته بعد توثيقها بالحبال بواسطة عصا، أمام أطفالهم حتى لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها نتيجة التعدي عليها.

انتقل فريق من جهات التحقيق مكان الجريمة بمنطقة المنيرة بإمبابة لمناظرة جثمان المجني عليها، وكشفت المناظرة، أن الجثة لسيدة في العقد الثالث من عمرها، وترتدى ملابسها توثيقها بالجبال بها أثار تعذيب.

وتابعت المناظرة، أنه بتوقيع الكشف الظاهري عليها تبين إصابة المجني عليها بسجحات نزيف من الانف إثر ضربات على رأس وفي مناطق متفرقة من الجسد، وتحديدًا منطقتي الصدر وذراعين والرأس.

أصدرت النيابة العامة قرار بتشريح جثمان المجني عليها وطلبت تقرير الطب الشرعي؛ لمعرفة ظروف وملابسات الوفاة.

واستمعت النيابة لأقوال عدد من الشهود، وقالوا إن مشاجرة نشبت بين المتهم وزوجته قبل الواقعة بعد ساعات كانت دائما تشاجر معه بسبب عدم إعطائها مصروف البيت صرفه على مخدرات.

وتابع الشهود، أن المتهم حاول الاعتداء على زوجته بالضرب كذا مره إلا أن جيران تدخلوا لمحاولة الفصل بينهم، فتشاجر معهم وطلب منهم عدم التدخل.

وتعود احداث الواقعة عندما تلقي قسم إمبابة بلاغا يفيد في وجود جثة ربة منزل تدعى أية ج، انتقال رجال المباحث تبين وجود جثة سيدة داخل شقتها بالمنيرة توثيقها بالحبال وبجانبها عصا.

وبعمل تحريات تبين أن وراء تلك الواقعة زوج المجني عليها بسبب الخلافات دائما، وتم إعداد الامكنة تم ضبط المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، وحرر محضر وتولت النيابة التحقيقات.