100 جنيه لكل بطاقة.. ما موعد صرف الزيادة المقررة على التموين؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

تعكف وزارة التموين والتجارة الداخلية على الانتهاء من خطوات تنفيذ الزيادة ‏المقررة على بطاقة الدعم من السلع طبقاً لبرنامج الحماية ‏الاجتماعية الذي وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسي ‏رئيس الجمهورية، للأسر الأكثر احتياجا، لمدة 6 أشهر.

وقالت مصادر بوزارة التموين والتجارة، إن هناك احتمالين لموعد تنفيذ تلك الزيادة الأول: منتصف شهر أغسطس، والثاني: بداية الشهر المقبل على أقصي تقدير والأمر في إطار التنسيق داخل الوزارة للتواصل مع شركة سمارت المسئولة عن تغذية البطاقات لإضافة الدعم الإضافي للبطاقة التي تستحق، وأن هذا الإجراء تنفذه الوزارة سنويا مع مؤسسة مصر الخير التي تقدم للوزارة سنويا خلال شهر رمضان مجموعة من الأرقام القومية لصرف دعم إضافي لها حيث تعتبر بطاقة التموين من أسهل الطرق لتوصيل الدعم.

وحددت الوزارة عددا من الأسر التي ستم تطبيق عليها الدعم التمويني الإضافي وهما االأسرة التي لا يزيد دخلها عن 2400 جنيه شهريًا والأسرة التي لا يزيد معاشها عن 1500 جنيه وأصحاب معاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة والأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة وأصحاب الأمراض المزمنة وذوي الاحتياجات الخاصة والقصر ممن ليس لديهم عائل أو دخل ثابت والعمالة الموسمية والعاملون في الزراعة والباعة الجائلون وأصحاب الحرف وأخير الحاصلون على مؤهلات دراسية ومازالوا بدون عمل وبحد أقصى للدخل الشهري 2400 جنيه.

وتشمل الزيادة المقرر تطبيقها من قبل مجلس الوزراء لأصحاب بطاقات التموين، وفقا للمعلن من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين على التالي:

1- سلع إضافية بقيمة 100 جنيه شهريا على بطاقة التموين التي تضم أسرة واحدة لمدة 6 أشهر.

2- سلع إضافة بقيمة 200 جنيه شهريا على بطاقة التموين التي تضم أسرتين لمدة 6 أشهر.

3- سلع إضافية بقيمة 300 جنيه شهريا على بطاقة التموين التي تضم 3 أسر فأكثر لمدة 6 أشهر.

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