52 ألف غرفة فندقية.. ننفرد بنشر خريطة موقع مؤتمر cop27 - مستند

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

انتهت إدارة مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية من إعداد خريطة موقع مؤتمر المناخ الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر القادم.

وحصل الخليج 365 على نص خريطة موقع المؤتمر وأعداد الفنادق المتوقعة لاستقبال الضيف وكذلك الغرف الفندقة، إلى جانب تحديد أماكن المنطقتين الخضراء والزرقاء خلال فعاليات المؤتمر.

كما تضمنت الخريطة الخاصة بالتجهيزات خطوط سير أتوبيسات ووسائل النقل المطورة صديقة البيئة.

كانت أطلقت إدارة المؤتمر موقعا رسميا للمؤتمر للتعرف على تفاصيله.

وقال مصدر بوزارة البيئة لمصراوي إن هذا الموقع سيعرض كل ما يتعلق بمؤتمر المناخ القادم بمدينة شرم الشيخ وتفاصيل استعدادات الحكومة المصرية لاستقباله.

وبحسب موقع المؤتمر الرسمي يتبقى على انطلاق فعاليات المؤتمر 95 يوما منذ الآن.