مسابقة الأوقاف.. موعد ومقر الاختبارات التحريرية والشفوية للمتقدمين لوظيفة إمام وعامل مسجد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أتاحت وزارة الأوقاف، الاستعلام عن المقبولين بالاختبارات الشفوية في وظيفة "إمام وخطيب ومدرس"، وعامل مسجد بالاختبارات التحريرية عبر الرابط التالي:هنا

والتقى الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الخميس الماضي، الدكتور محمد مختار جمعة بمقر الجهاز، بحضور عدد من قيادات الوزارة والجهاز.

ومن المقرر أن تعقد وزارة الأوقاف الاختبارات المتكاملة للعمال في الـ 15 من أغسطس الجاري، بمركز الإدارة العامة بالعجوزة - مركز إعداد القادة لقطاع الأعمال سابقا.

وتعقد وزارة الأوقاف، الاختبارات الشفوية للمقبولين في وظيفة "إمام - خطيب - مدرس" في الـ 15 من أغسطس الجاري بمقر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بصلاح سالم.

وقال الدكتور صالح الشيخ، إنه تم فتح باب التقدم أون لاين لمسابقة الأئمة والأوقاف على موقع بوابة الوظائف الحكومية، خلال الفترة من 15 فبراير وحتى 2 مارس 2022، وبلغ عدد ساعات التقدم 384 ساعة، في حين أن التقدم المعتاد باليد في المسابقات المماثلة كان في السابق يمتد لمدة أسبوعين بواقع 10 أيام عمل و60 ساعة تقديم.

وأشار إلى أنه بلغ عدد المتقدمين لشغل وظيفة إمام وخطيب ومدرس 15 ألفا و988 متقدما، وتوافرت شروط الترشيح لخوض الامتحان الإلكتروني في 13 ألفا و 96 متقدما، حضر منهم الاختبار 9 آلاف و 618 متقدما، ويمكنهم اليوم الاستعلام عن نتيجة خوضهم الاختبار الإلكتروني على موقع البوابة.

وأضاف أن عدد المتقدمين لشغل وظيفة عامل مسجد بلغ 196 ألفا و 694 متقدما.

وتوجه وزير الأوقاف بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، لحرصه ودعمه لكل الجهود المخلصة التي تعمل على اختيار أفضل الكفاءات في جميع المجالات وإعمال أقصى درجات الحوكمة والنزاهة والشفافية، ليس في اختيار المتقدمين فقط ولكن في كل مفاصل الدولة.

ووجه الشكر للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، على الجهد الكبير الذي بذله الجهاز خاصة في حوكمته لجميع مراحل المسابقة، بما يضمن اختيار أفضل العناصر المتقدمة لشغل هذه الوظائف، وخاصة وظيفة الإمام نظرًا لما تتطلبه وظيفة الإمام من ملكات خاصة قائمة على المشافهة، مؤكدًا أن الامتحانات الإلكترونية التي أجراها الجهاز للمتقدمين لشغل وظائف أئمة تمت في أفضل صورة، والوزارة تدعم هذه التجربة بقوة، حيث لم ترصد الوزارة أي تعليق سلبي على هذه الاختبارات سواء من المتقدمين أو غيرهم.