توطين للصناعات.. برلماني يشيد بتوجيهات الرئيس بإنشاء مجمع صناعي للبولي إثيلين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن إنشاء مجمع صناعي للبولي إثيلين، يعكس اهتمام القيادة السياسية بتوطين الصناعات والاعتماد على المنتج المحلي، للقيام بدوره في تنمية الاقتصاد والحد من الاستيراد.

وأضاف عكاشة، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن التصنيع المحلي ورفع شعار صنع في مصر، سيعود بنتائج إيجابية على الاقتصاد المصري وتوفير المنتجات في الأسواق، وتوفير فرص عمل للشباب، وأيضًا إقامة مشروعاتهم الصغيرة، بالإضافة إلى توفير العملات الأجنبية، وبالتالي انخفاض التضخم، وزيادة المعروض من المنتجات في الأسواق .

وتابع عضو مجلس الشيوخ بأنه من أهم الأهداف التي تسعى الدولة المصرية إلى تحقيقها هو توطين الصناعات في مصر من أجل عودة شعار "صنع في مصر" وخفض الورادات؛ مما ينعكس إيجابيًّا على الأسعار، وأيضًا زيادة الصادرات المصرية وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للصناعات؛ حيث إننا نمتلك مقومات نجاح لذلك، ومصر لديها من الإمكانات والطاقات البشرية التي تستطيع أن ترفع شعار صنع في مصر عالميًّا، بفضل توجيهات القيادة السياسية.

يُشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقد اجتماعًا أمس مع اللواء وليد أبو المجد، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، واللواء كرم سالم، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات، والمهندس طه الجمال، من القطاع الخاص.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول "استعراض جهود الدولة من خلال جهاز الخدمة الوطنية في توطين الصناعة بالتعاون مع القطاع الخاص".

ووجه الرئيس في هذا الإطار بإنشاء مجمع صناعي لإنتاج "البولي إيثيلين"، لسد احتياجات السوق المحلية من المكونات الصناعية التي تدخل في عملية التنمية والإنتاج في العديد من القطاعات الحيوية، إلى جانب تخفيض فاتورة الاستيراد.