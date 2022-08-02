بعد تأجيلها.. الموعد الجديد لتطبيق زيادة تذاكر المترو والسكة الحديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أجلت وزارة النقل والمواصلات موعد تطبيق الزيادة الجديدة على أسعار تذاكر قطارات السكة الحديد ومترو الأنفاق والتي كان مقررا تطبيقها أمس الاثنين الموافق 1 أغسطس الجاري.

وقال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنه من المحتمل أن يتم تطبيق الزيادة الجديدة خلال شهر أغسطس الجاري أو بنهاية الشهر.

وأرجع كامل الوزير، قرار التأجيل، إلى ربطه بإقرار حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة قبل أيام، حيث سيكون موعد زيادة أسعار التذاكر بمجرد إعلان الحكومة موعد تطبيق إجراءات الحماية الاجتماعية الجديدة.

وأشار وزير النقل إلى أن الدولة تجري دراسات دقيقة لتحديد الفئات المستحقة للدعم، لافتا إلى أن الزيادة في سعر تذكرة مترو الأنفاق ستكون بقيمة جنيه واحد، بينما نسبة الزيادة في أسعار تذاكر السكة الحديد لن تتخطى 25%.

وأوضح الفريق كامل الوزير أنه تقرر زيادة سعر تذكرة السكة الحديد والمترو، لسداد الديون الخاصة بالوزارة، لافتا إلى أن الوزارة أرسلت الدراسة الخاصة بزيادة سعر التذاكر إلى مجلس الوزراء والرئيس عبدالفتاح السيسي لاستعراضها قبل تطبيقها: الكل أجمع أنه لابد من تحريك سعر التذكرة.