"خريجي الأزهر" بمطروح تشارك احتفالية مكتبة مصر العامة برأس السنة الهجرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

شاركت "مجلة نور" التابعة للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر بمطروح، احتفالات مكتبة مصر العامة برأس السنة الهجرية، وذلك بقاعة الطفل، تحت رعاية رئيس مجلس إدارة المنظمة الشيخ عبد العظيم سالم، ومدير عام مكتبة مصر العامة أسامة المرسي.

أوضحت إلهام جلال المدير الإداري لفرع المنظمة بمطروح، أن الهدف من المشاركة في الاحتفال هو غرس القيم الإسلامية التي تتعلق بتلك المناسبة في عقول النشء من قيم الفداء، والتضحية، والصبر، والقدرة على اتخاذ القرار في الوقت المناسب، وضبط الأعصاب وما إلى ذلك من قيم تجلت في رحلة الرسول صلى الله عليه وسلم برفقة أبو بكر الصديق من مكة إلى المدينة.

وقدمت رانيا ابراهيم - مشرف فريق مجلة نور، ورشة حكي عن الهجرة النبوية الشريفة وأسبابها والدروس والعبر المستفادة منها، كما تم عمل مسابقة دينية للأطفال وتوزيع الجوائز العينية على المتميزين.