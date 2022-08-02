شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية تنشر صورا لأعمال تنفيذ مشروعات حياة كريمة فى 5 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وزارة التنمية المحلية، أعمال تنفيذ مشروعات مبادرة الرئيس السيسى "حياة كريمة"، فى محافظات: "القليوبية والأقصر والمنيا والمنوفية والشرقية"، والتى تضمنت إنشاء مدارس ومراكز شباب ومشروعات مياه شرب وصرف صحى.

وأكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، استمرار الأعمال فى جميع المحافظات من خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ، التى تعد مشروع قومى عملاق يهدف إلى تحسين وإحداث تغيير جوهرى فى حياة ومستوى معيشة الفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً وتوفير عيشة كريمة فى ضوء التنمية الشاملة والبناء المستمر الذى تشهده جميع القطاعات حيث تعد المبادرة مشروع القرن الحادى والعشرون لتوفير حياة كريمة لجميع المصريين، لافتا إلى اهتمام المحافظات بتنفيذ مبادرة "حياة كريمة"، بالقرى المستهدفة فى مختلف القطاعات لتحسين الظروف المعيشية من خلال خطة عمل متكاملة للدولة لتوفير حياة كريمة لهم بكافة الجوانب وتقديم كافة الخدمات.

وكان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أكد أن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " تتضمن تنفيذ 30 ألف مشروع رئيسى وفرعى على مستوى مختلف القطاعات، لاسيما شبكات الصرف الصحي، ومياه الشرب، والغاز الطبيعي، والكهرباء والإنارة، والاتصالات والبريد، والنقل والطرق، والمجمعات الحكومية النموذجية، والرى والزراعة، والتعليم، والصحة، والشباب والرياضة، وبرامج التضامن الاجتماعي، والإسكان، والتنمية المحلية، إلى جانب المبادرات المتنوعة للتنمية الاقتصادية.

وقال وزير التنمية المحلية، إن استثمارات "حياة كريمة " ستتخطى مبلغ تريليون جنيه خلال تنفيذ الثلاث مراحل، لافتاً إلى أن المتوسط العام للتنفيذ على مستوى الجمهورية فى محافظات المرحلة الأولى وصل إلى حوالى 55 %، مشددا على التزام الدولة المصرية الكامل بنهو كافة المشروعات المخطط لها وتطوير جميع القرى على ثلاث مراحل لتحسين مستوى معيشة حوالى 60 مليون مواطن يعيشون فى قرى الريف المصرى .