شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تقديم خدمات طب الأسنان لـ5 ملايين مواطن بالعيادات الثابتة والمتنقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات المتخصصة في مجال طب الأسنان، لـ 5 مليون و55 ألف و512 مواطن، من خلال القوافل المتنقلة والعيادات الثابتة بالوحدات الصحية والمستشفيات العامة ، بجميع محافظات الجمهورية، خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن العيادات الثابتة المتخصصة في مجال طب الأسنان بالوحدات الصحية والمستشفيات التابعة للوزارة قدمت خدماتها لـ 5 ملايين و53 ألفا و868 مواطنا، مُضيفًا أنه تم تنفيذ 27 قافلة متخصصة في مجال طب الأسنان، بمحافظات الجيزة والقاهرة والقليوبية والبحر الأحمر، قدمت خدماتها من علاج للثة، وحشو الأسنان، وتنظيف الجير لــ 1644 مواطنا.

وقال "عبدالغفار" أنه تم عقد ندوات تثقيفية توعوية مصاحبة للقوافل حول طرق العناية بصحة الفم والأسنان، وكيفية الوقاية من أمراض الفم وعلاجها في المراحل المبكرة، حيث قدمت الندوات خدماتها التوعوية لألفي مواطن، منوهًا أنه سيتم عقد ورش عمل للمواطنين بالوحدات والمستشفيات والمراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة والسكان، مستهدفة مختلف الفئات العمرية من أطفال وبالغين وكبار السن، لتحسين صحة الفم والأسنان وسلوكيات الحياة الفردية.

ومن جانبه، أشار الدكتور وليد حسن، رئيس الإدارة المركزية لطب الأسنان، إلى استحداث تخصص زراعة الأسنان بـ 12 مستشفى على مستوى الجمهورية، وهم كفر الشيخ العام بمحافظة كفر الشيخ، وميت غمر ومركز تدريب المنصورة بمحافظة الدقهلية، ومستشفيات عين شمس والمنيرة العام والقاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة، وأم المصريين و٦ أكتوبر وامبابه العام بمحافظة الجيزة، وكفر شكر بمحافظة القليوبية، والزقازيق العام بمحافظة الشرقية، ومركز طب الأسنان سموحة بالإسكندرية، مشيراً إلى استحداث تخصص جراحة الوجه و الفكين بمستشفيات كفر الشيخ والقاهرة الجديدة وعين شمس، كما تم استحداث تخصص التقويم بمستشفى كفر الشيخ العام.

ونوه "حسن" إلى أنه يجري تحويل مركز صحة الأسرة بالحي 29 بالعاشر من رمضان بمحافظة الشرقية ومركز زهراء مدينة نصر بمحافظة القاهرة إلى مركزين متخصصين فى طب الأسنان وجراحة الوجه والفكين، لافتًا إلى تجهيز مركز زهراء مدينة نصر ليضم عيادات تخصصية لتقديم الخدمات العلاجية المستحدثه بأقسام (جراحه الوجه والفكين- وعيادات مخصصه لذوي الهمم – وعلاج جذور – والعلاج التحفظي– وطب أسنان الأطفال - وطب الفم وعلاج اللثة والتشخيص - وزراعة الأسنان – والتقويم - بالإضافه إلى قسم التركيبات الثابتة و المتحركة، كما يضم المركز معملين مزودين بأحدث الأجهزة.

وذكر «حسن» أنه تم عقد 63 دورة تدريبية، لـ2400 من أعضاء الفريق الطبي من طبيب أسنان وفني وتمريض بالوحدات المتخصصة في طب الأسنان ، مصحوبة بورش عمل في مختلف مجالات طب الأسنان، مشيرًا إلى تدريب 4590 طبيب الأسنان (الامتياز) خريجي الجامعات الحكومية والخاصة داخل أقسام الأسنان بالمستشفيات والمراكز والوحدات التابعة للوزارة.