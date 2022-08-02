شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طرق الوقاية من الحوادث أوقات هطول الأمطار بالطرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شددت الإدارة العامة للمرور، على تنفيذ توصيات المرور للوقاية من الحوادث الناجمة عن انزلاق المركبة بفعل المياه التي عادة ما تغرق الطرق، بعد توقعات الأرصاد الحوية بسقوط أمطار السبت المقبل، وفى هذا السياق تقدم الإدارة العامة للمرور، عدة نصائح وإرشادات لتفادى الحوادث الناجمة بسبب الأمطار، منها:

1- السير بسرعات منخفضة، نظرا لنقص معامل الاحتكاك بين الطريق وإطارات السيارة.

2- التحكم فى عجلة القيادة جيدا، لأن سطح الطريق يكون زلقًا.

3- تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية.

4- مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والآخرين، بحيث لا تقل 8 أمتار لكل 10 كيلو متر بالسرعة بمعنى إذا كنت تسير بسرعة 60 كيلو متر يجب أن تكون مسافة الأمان 48 مترا بينك والسيارة التي أمامك على الأقل.

5- تفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على الفرامل، كى لا تنزلق السيارة يمينا أو يسارا.

6- استخدام الإشارات الدالة على الانحراف يمينا أو يسارا فى الوقت المناسب، لتأمين مسارك ومسار الآخرين.

7- عدم الانشغال بغير الطريق، لعدم فقدان التركيز.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات والإنذار المبكر بمخاطر الطقس بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن خرائط الطقس تشير إلى احتمالية سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء.

وأشار مدير إدارة التنبؤات والإنذار المبكر بمخاطر الطقس بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل هذه الأمطار خلال الأيام المقبلة فى ضوء ما ستسفر عنه الخرائط وصور الاقمار الصناعية وهو ما سيتضح خلال الأيام المقبلة.