شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تسليم أراضى بيت الوطن "المرحلة السادسة" بدمياط الجديدة 14 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، سيبدأ يوم الأحد الموافق 14 أغسطس الجاري، وحتى يوم الإثنين 12/9/2022، في تسليم قطع أراضي بيت الوطن بالمنطقة غرب المدينة السابق طرحها بالمرحلة السادسة بمدينة دمياط الجديدة، وفقاً للمواعيد المقررة من الجهاز.

وأوضح المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة - المشرف على مدينة المنصورة الجديدة، أنه سيتم تسليم القطع بالمنطقة A من 1 : 42، يوم الأحد 14/8/2022، والقطع من 43 : 85، يوم الإثنين 15/8/2022، وتخصيص يوم الثلاثاء 16/8/2022، للذين تخلفوا عن الاستلام، مضيفاً أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالمنطقة B من 1 : 41، يوم الأربعاء 17/8/2022، والقطع من 42 : 82، يوم الخميس 18/8/2022، والقطع من 83 : 123، يوم الأحد 21/8/2022، وتخصيص يوم الإثنين 22/8/2022، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.

وأضاف رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالمنطقة C، القطع من 1 : 43، يوم الثلاثاء 23/8/2022، والقطع من 44 : 86، يوم الأربعاء 24/8/2022، والقطع من 87 : 130، يوم الخميس 25/8/2022، وتخصيص يوم الأحد 28/8/2022، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة، مشيراً إلى أنه سيتم تسليم القطع بالمنطقة D، يوم الإثنين 29/8/2022، وتخصيص يوم الثلاثاء 30/8/2022، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه سيتم تسليم القطع بالمنطقة F، القطع من 1 : 51، يوم الإثنين 5/9/2022، والقطع من 52 : 102، يوم الثلاثاء 6/9/2022، وتخصيص يوم الأربعاء 7/9/2022، للذين تخلفوا عن الاستلام، مضيفاً أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالمنطقة G القطع من 1 : 50، يوم الخميس 8/9/2022، والقطع من 51 : 100، يوم الأحد 11/9/2022، وتخصيص يوم الإثنين 12/9/2022، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.