إلكترونيا من البيت.. خطوات وأوراق استخراج بيان صلاحية موقع "عقد مسجل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تتيح بوابة خدمات المحليات للمواطنين الحصول على عدد كبير من الخدمات المحلية بشكل إلكتروني من المنزل وذلك تيسيرا عليهم وتطبيقا لتوجهات التحول الرقمي للدولة المصرية.

ومن بين الخدمات المهمة التي تقدمها بوابة خدمات المحليات تقديم طلب استخراج بيان صلاحية موقع وذلك من خلال الخطوات التالية.

خطوات استخراج بيان صلاحية موقع

1- الدخول على بوابة خدمات المحليات.. من هنا

2- إنشاء حساب باسمك على البوابة إذا لم يكن لديك واحدا.

3- في حال كان لديك حساب مسبق، يتم تسجيل الدخول إليه.

4- اختيار أيقونة خدمات البناء (تسجيل خدمة).

5- اختر من القائمة على يمين الشاشة: طلب استخراج بيان صلاحية موقع.

6- اختر المحافظة والمدينة أو يمكن البحث بالعنوان.

7- إرفاق المستندات التالية:

- رسم كروكي لقطعة الأرض بالحدود والأبعاد.

- صورة التوكيل الرسمي في حالة الوكالة مع الاطلاع على الأصل.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- صورة المستند الدال على ملكية العقار أو الأرض مع الاطلاع على الأصل (مسجل).

8- الضغط على التالي عقب رفع المستندات السابقة كلا في الخانة المخصصة له.

مدة الحصول على الخدمة 7 أيام من تاريخ تقديم الطلب

مدة استخراج بيان صلاحية موقع

تبلغ مدة الحصول على خدمة استخراج بيان صلاحية موقع 7 أيام من تاريخ تقديم الطلب بشكل رسمي.

خدمات بوابة المحليات

تتيح بوابة خدمات المحليات أيضا إمكانية متابعة طلبات التراخيص والتراخيص السابقة وإمكانية معرفة الأوراق والرسوم المطلوبة لاستكمال خدمات المحليات مثل تراخيص البناء ومتابعة تنفيذ الطلبات الخاصة بالإشغالات والإعلانات والمصاعد وطلبات الشكوى وإمكانية الاطلاع على التراخيص السابقة التي تم استخراجها من الأحياء والمدن وإمكانية سداد المدفعوعات المستحقة عن طريق خدمة الدفع الإلكتروني باستخدام الفيزا واستكمالها من خلال الأحياء المختصة.