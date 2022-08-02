التنمية المحلية: "صوتك مسموع" تلقت أكثر من 13 ألف شكوى خلال يوليو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن مبادرة "صوتك مسموع" تفاعلت مع ما تم رصده من شكاوى واستغاثات للمواطنين، ونجحت بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات المعنية في التعامل مع هذه الاستغاثات والشكاوى ومتابعة فحصها وإزالة أسبابها وإخطار المواطن بالرد النهائي على شكواه.

وأعلن اللواء محمود شعراوي أن مبادرة "صوتك مسموع" تلقت منذ انطلاقها وحتى الآن أكثر من 504.8 ألف رسالة، تضمنت هذه الرسائل 93.2 ألف شكوى تم حل 90.4 ألف شكوى منها بنسبة 97% وجار حل 2780 شكوى، مشيرا إلى أهمية فتح وتنويع قنوات تلقي ورصد شكاوى واستغاثات المواطنين بصفة مستمرة والعمل على سرعة اتخاذ اللازم.

وكشف اللواء محمود شعراوي نتائج مبادرة "صوتك مسموع" خلال شهر يوليو 2022 حيث تلقت المبادرة 13.2 ألف رسالة منها 2004 شكاوى تم الرد على 1618 شكوى منها بنسبة 80.7% وجار حل 386 شكوى.

وأوضح شعراوي أن شكاوى المواطنين التي تلقتها المبادرة خلال شهر يوليو، تنوعت ما بين شكاوى الإشغالات بلغ عددها 805 شكاوى، والقمامة 620 شكوى، ومخالفات البناء 112 شكوى، والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة 58 شكوى، والفساد 8 شكاوى، وشكوى خاصة بمبادرة "حياة كريمة"، إضافة إلى 402 شكوى خاصة بتعريفة، وتم توجيهها للجهات المختصة بالمحافظات لاتخاذ اللازم مؤكدًا أن متابعة حل شكاوى المواطنين وتحقيق رضاهم عن الخدمات المقدمة إليهم بكافة المحافظات هو أحد أهم محاور تقييم عمل قيادات الإدارة المحلية.

وأكد اللواء محمود شعراوي أن مبادرة "صوتك مسموع" ساهمت في إحداث نقلة نوعية في خدمة شكاوى المواطنين بسرعة توصيل صوتهم من خلال وسائل التواصل المختلفة التي تتيحها المبادرة، لافتا إلى أن المبادرة تلقت عبر الواتس آب 9906 رسائل خلال شهر أبريل، تضمنت 1627 شكوى، تم حل 1338 شكوى منها بنسبة 82,2%، وبلغ عدد المتابعين للصفحة 76,6 ألف متابع، وتلقت الصفحة 3250 رسالة من المواطنين منها 369 شكوى تم حلها بنسبة 74,5%، وتلقت خدمة البريد الإلكتروني 37 رسالة منها 8 شكاوى تم حلها بنسبة 62%، وتلقت خدمة الخط الساخن 532 اتصالا تليفونيا، تضمنت اقتراحات للمواطنين واستفسارات عن الشكاوى المقدمة خاصة المتعلقة بتعريفة الركوب، وتم توجيهها للجهات المختصة بالمحافظات.

وأشار اللواء محمود شعراوي إلى أن محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية وسوهاج والمنيا والشرقية والدقهلية كانت الأكثر استجابة للشكاوى التي تلقتها المبادرة خلال شهر يوليو، مقدما الشكر لجميع المسئولين الذين يسارعون في تقديم الخدمات للمواطنين، وحل مشكلاتهم.

وقال اللواء شعراوي إنه يتابع يوميا الشكاوى المقدمة للمبادرة، ومعدل الاستجابة للشكاوى وحلها، ومدى التنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لسرعة التفاعل مع الشكاوى التي يتم رصدها من خلال المبادرة.

وأضاف اللواء محمود شعراوي أن الوزارة حريصة على التواصل مع المواطنين وحل الشكاوى المقدمة منهم، مشددا على فرق العمل المتصلة بالمبادرة، والقيادات المحلية المتفاعلة مع شكاوى المواطنين، بضرورة فحص الشكاوى التي تستقبلها الوزارة من خلال المبادرة، والاستجابة السريعة المباشرة لها، والرد عليها، والتفاعل السريع مع المستجدات التي تهم المواطنين مثل تعريفة الركوب وارتفاع الأسعار، ومواعيد غلق المحال، والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بالإضافة إلى محاور عمل المبادرة وذلك بإبلاغهم عن المخالفين وسرعة تحرك المبادرة للتصدي الجاد والحاسم للمشكلات.

ودعا اللواء محمود شعراوي، المواطنين الذين لديهم شكاوى تتعلق بمحاور المبادرة الأساسية وهي: مخالفات البناء، والتعديات على الأراضي الزراعية، والقمامة، والإشغالات، والفساد، أو أي أفكار ومقترحات جديدة تصلح للتطبيق في المحليات بالتواصل الفوري مع فريق عمل صوتك مسموع من خلال وسائل الاتصال المختلفة والتي تتيحها المبادرة عن طريق رقم "الواتس آب" (01150606783) ورقم الخط الساخن (15330) والصحفة الرسمية للمبادرة على فيسبوك (www.facebook.com/sotakmasmwo) والبريد الإلكتروني [email protected] وذلك تيسيرًا على المواطنين وضمان وصول شكواهم بسهولة والتفاعل والتواصل مع المسئولين لحلها بأسرع وقت.