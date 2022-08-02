رغم وصول الوحدة إلى 100 مليون جنيه.. ما أسباب الإقبال على مشروع إعمار في الساحل الشمالي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال أيمن سامي المدير التنفيذي لشركة جي أل أل للاستشارات العقاري، إن ما حدث في حجز مشروع SOUI التابع لشركة إعمار بالساحل الشمالي أمر طبيعي في ظل الإقبال الكبير على الساحل الشمالي، والحالة الاقتصادية خلال الفترة الحالية.

وأضاف سامي لمصراوي، أنه خلال السنوات القليلة الماضية شهدت مشروعات الساحل الشمالي إقبال كبير،لافتًا إلى أن الانتهاء من حجز وحدات شركة إعمار خلال ساعات يرجع لعدة أسباب أهمها الرغبة الكبيرة في الشراء لحفظ قيمة الأموال في الوقت الحالي والبحث عن مكاسب نتيجة الاستثمار في شراء وحدة في أكبر مشروعات الساحل الشمالى.

وانتهت شركة إعمار من بيع المرحلة الأولى من المشروع بالساحل الشمالي، خلال اليوم الأول لفتح باب الحجز، حيث طُرح 300 وحدة متنوعة بين شقق مصيفية وفيلات وتزين هاوسن ويتكون المشروع من 2500 وحدة.

وتابع: "في ظل تراجع الجنيه يبحث المواطنين عن أي طريقة لحفظ قيمة أموالهم وسط توقعات بتراجع جديد للجنيه المصري مقابل الدولار".

وأكد أن قوة شركة إعمار كمطور عقاري جعلت من المشروع قيمة استثمارية كبيرة، ورغبة في شراء وحدة داخل مشروعاتهم.

وأشار إلى أن ثقة المشتريين في مطور المشروع شركة إعمار جعل للمشروع قيمة اضافية وسط مشاكل داخل السوق العقاري من تأخير في التسليم والالتزام بالمواصفات النهائية.

وتبعد قرية سول الساحل الشمالي 10 دقائق عن محور الضبعة، كما يفصل سول إعمار الساحل الشمالي عن قرية مراسي 35 دقيقة فقط، ويعتبر Soul Emaar Beach قريب من منطقة سيدي عبد الرحمن ومطار العلمين.

وأعلنت شركة إعمار مصر في بيان للبورصة اليوم الاثنين، تفاصيل مشروع "سول " SOUL بالساحل الشمالي.

ووفقا لبيان إعمار، فإنها أطلقت المرحلة الأولى للمشروع وهو مشروع سكني وسياحي وتجاري في منطقة الساحل الشمالي على أرض بمساحة إجمالية 518 فدانًا، وعدد حوالي 2500 وحدة.

وقالت الشركة إن التكلفة الاستثمارية المتوقعة للمشروع نحو 53 مليار جنيه.

وإعمار مصر، هي شركة تطوير عقاري تأسست عام 1997، ولديها عدة مشروعات بينها "أب تاون كايرو" في القاهرة، و"ميفيدا" في القاهرة الجديدة، و"مراسي" في الساحل الشمالي، و"كايرو جيت" في غرب القاهرة.

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