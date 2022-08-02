حدث ليلاً| مقتل زعيم تنظيم القاعدة.. وتفاصيل القبض على نجل "توفيق عكاشه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاطف مراد:

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث الهامة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

‏بايدن يعلن مقتل زعيم تنظيم القاعدة في غارة أمريكية بأفغانستان

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري قتل في أفغانستان.

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https://www.masrawy.com/news/news_publicaffairs/details/2022/8/2/2268354

بايدن: ‏الظواهري كان يختبئ مع أفراد من عائلته في كابول

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، أن الظواهري تسبب في مقتل العديد من الأمريكيين في هجمات مختلفة، وتحققت العدالة بمقتله.

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https://www.masrawy.com/news/news_publicaffairs/details/2022/8/2/2268355

بايدن: عائلة الظواهري لم تصب خلال الاستهداف والعملية خططت بعناية

أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن عائلة زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، لم تصب خلال عملية الاستهداف في كابول.

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https://www.masrawy.com/news/news_publicaffairs/details/2022/8/2/2268356

بايدن: لم يكن هناك ضحايا من المدنيين في عملية قتل الظواهري

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، أن الظواهري تسبب في مقتل العديد من الأمريكيين في هجمات مختلفة، وتحققت العدالة بمقتله.

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https://www.masrawy.com/news/news_publicaffairs/details/2022/8/2/2268357

طالبان تكشف تفاصيل عن مقتل زعيم تنظيم القاعدة

أعلنت وزارة الداخلية التابعة لحركة طالبان الأفغانية، أن الغارة الأمريكية التي أدت لمقتل زعيم تنظيم القاعدة وقعت في منطقة "شيربور" بكابل صباح يوم الأحد الماضي، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم".

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https://www.masrawy.com/news/news_publicaffairs/details/2022/8/2/2268353

صور متداولة للمنزل الذي قتل فيه زعيم تنظيم القاعدة

تداولت حسابات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مجموعة صور للمنزل الذي قتل فيه زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري.

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https://www.masrawy.com/news/news_publicaffairs/details/2022/8/2/2268348

"أسوشيتد برس": فريقًا أرضيًا تواجد في كابول لدعم عملية قتل الظواهري

كشفت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، الثلاثاء، عن أن فريقًا أرضيًا أمريكيًا كان موجودًا في أفغانستان لدعم الضربة التي نفذتها طائرة أمريكية مسيرة، في مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري.

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https://www.masrawy.com/news/news_publicaffairs/details/2022/8/2/2268347

بحوزته "بودرة وهيروين".. تفاصيل القبض على نجل "توفيق عكاشه" في النهضة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض على "إبراهيم" نجل الإعلامي توفيق عكاشة وبحوزته كمية من مخدر "البودرة" بمنطقة النهضة.

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https://www.masrawy.com/news/news_cases/details/2022/8/2/2268350

الإفتاء ردًا على إيواء الإرهابيين: كبيرةٌ من كبائر الذنوب يستحق أصحابها اللعن

قالت دار الإفتاء المصرية، ردًا على سؤال عن إيواء الإرهابيين، وجاء السؤال مَا حكم إيواء الإرهابيين وإخفائهم عن الأعين بدعوى إعانتهم على الجهاد في سبيل الله؟

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https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2022/8/1/2268311

رئيس أركان القوات المسلحة يتفقد عددًا من مراكز التدريب ويمر على أحد تشكيلات الدفاع الجوي

في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على متابعة منظومة الاستعداد والكفاءة القتالية لوحدات وتشكيلات القوات المسلحة، تفقد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، عددًا من مراكز التدريب لجنود القوات المسلحة والمرور على إحدى تشكيلات الدفاع الجوي للاطمئنان على مدى الجاهزية والاستعداد القتالي والوقوف على مستوى التدريب والحالة الفنية والإدارية للأفراد والمعدات.

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https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2022/8/1/2268209

المتحدث العسكري: وصول الفريق الكوري للمشاركة في العرض الجوي "Pyramids Air Show"

وصل إلى إحدى القواعد الجوية المصرية فريق الألعاب الجوي الكوري الجنوبي لمشاركة نظيره من القوات الجوية المصرية في تنفيذ عرض جوي فوق سفح الأهرامات والذي ينفذ تحت مسمى (Pyramids Air Show 2022) في الثالث من أغسطس الجاري.

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https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2022/8/1/2268204

السيسي يوجّه بتطوير نظم الري والوسائل الزراعية التي تتناسب مع طبيعة توشكى

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع اللواء أ.ح هشام السويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، واللواء أ.ح توفيق سامي رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للأراضي الصحراوية، واللواء أ.ح كرم سالم رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات، واللواء أ.ح محمود فكري مساعد رئيس الهيئة الهندسية لمشروعات توشكى.

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https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2022/8/1/2268163

السيسي يوجه بإنشاء أكبر مجمع صناعي للبولي إثيلين في الشرق الأوسط

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة ورئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات

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https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2022/8/1/2268121