قاسم يطلب فسخ زواجه: "جابتلي آيفون هدية.. وعاوزاني أدفع الأقساط"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

أقام "قاسم. م" 30 سنة، مدير صالة رياضية، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، يطلب فيها تطليق زوجته، بعد سنة زواج، قائلًا: "جابتلي آيفون هدية.. بتقولي سد قسطه".

يقول الزوج في دعواه أمام المحكمة: "زوجتي مريضة بمرض البخل، وتفعل ذلك دون تفكير، حتى إنها لم تخجل من أفعالها أمام أهلي وأصدقائنا".

وأضاف أن زوجته تظل بالساعات بالسوبر ماركت حتى تحصل على العروض الأقل سعر لكل مستلزماتها ولا تنظر إلى جودة المنتج، لاحظت فى كل زيارة لها بأن الموظفين يعلمون بطبعها ويقومه بتقديم المنتج الأقل جودة.

يشير الزوج إلى أنه يحب زوجته ولا يريد الانفصال عنها، لكن استمرار تصرفاتها جعلته يشعر بالإهانة خاصة بعد موقف عيد ميلاده "جابتلي آيفون بدون تقديمه وبتقولى ادفع قسطه أنت".

اختتم أيمن دعواه: "بعد التعليقات من الأهل والأصدقاء وكم الإهانة التي شعرت بها، بعد كلماتها في عيد ميلادي الذي قامت أمي بتنظيمه وليست هي طردتها من المنزل" ثم لجأت لمحكمة الأسرة بعد رفض أسرتها إتمام الطلاق.

حملت الدعوى رقم 86 لسنة 2021، ومازالت منظورة أمام القضاء، لم يتم الفصل فيها حتى الآن.