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لطلاب الثانوية الأزهرية.. كل ما تريد معرفته عن تنسيق جامعة الأزهر 2022

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القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” كل التفاصيل عن تنسيق الثانوية الأزهرية 2022، وموعد تنسيق الكليات الأزهرية التى أعلنتها جامعة الأزهر.

 

-  جامعة الأزهر ستعلن خلال أيام موعدا لبدء تسجيل طلاب الثانوية رغباتهم بتنسيق الجامعة وسيستمر التقديم لمدة أسبوع.

 

-  تم تخصيص ثلاث مكاتب رئيسية لتسجيل الرغبات ضمن تنسيق الثانوية الأزهرية 2022 وهى: أمانة الجامعة بفرعى طنطا وأسيوط، ومكتب التنسيق بفرع مدينة نصر للبنات، والمدينة الجامعية للبنين.

 

-  يجرى تنسيق الثانوية الأزهرية 2022 بشكل إلكترونى من خلال الدخول على موقع الحكومة الإلكترونية، وتسجيل البيانات بسهولة ويُسْرٍ من خلال رقْم الجلوس والرقم السرى لكل طالب أو طالبة

 

-  يرتبط إعلان نتيجة التنسيق بدخول طلاب الشهادة الثانوية، الدور الثانى، وأداء الامتحانات، واعتماد نتائجهم، ثم بعد ذلك يتمّ عَقْدُ مؤتمرٍ صحفى لرئيس الجامعة لإعلان النتيجة.

 

-  غلق باب التسجيل الإلكترونى لاختبارات القدرات بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم 19 أغسطس الجارى

 

-  التقدم للطلاب والطالبات الحاصلين على الثانوية الأزهرية 2022 دور ثان، سيتم افتتاح المكتب عقب ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية دور ثان بـ48 ساعة.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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