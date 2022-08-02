لطلاب الثانوية الأزهرية.. كل ما تريد معرفته عن تنسيق جامعة الأزهر 2022

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” كل التفاصيل عن تنسيق الثانوية الأزهرية 2022، وموعد تنسيق الكليات الأزهرية التى أعلنتها جامعة الأزهر.

- جامعة الأزهر ستعلن خلال أيام موعدا لبدء تسجيل طلاب الثانوية رغباتهم بتنسيق الجامعة وسيستمر التقديم لمدة أسبوع.

- تم تخصيص ثلاث مكاتب رئيسية لتسجيل الرغبات ضمن تنسيق الثانوية الأزهرية 2022 وهى: أمانة الجامعة بفرعى طنطا وأسيوط، ومكتب التنسيق بفرع مدينة نصر للبنات، والمدينة الجامعية للبنين.

- يجرى تنسيق الثانوية الأزهرية 2022 بشكل إلكترونى من خلال الدخول على موقع الحكومة الإلكترونية، وتسجيل البيانات بسهولة ويُسْرٍ من خلال رقْم الجلوس والرقم السرى لكل طالب أو طالبة.

- يرتبط إعلان نتيجة التنسيق بدخول طلاب الشهادة الثانوية، الدور الثانى، وأداء الامتحانات، واعتماد نتائجهم، ثم بعد ذلك يتمّ عَقْدُ مؤتمرٍ صحفى لرئيس الجامعة لإعلان النتيجة.

- غلق باب التسجيل الإلكترونى لاختبارات القدرات بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم 19 أغسطس الجارى

- التقدم للطلاب والطالبات الحاصلين على الثانوية الأزهرية 2022 دور ثان، سيتم افتتاح المكتب عقب ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية دور ثان بـ48 ساعة.