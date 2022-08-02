تأكد هدم الحيين السادس والسابع بمدينة نصر.. ننشر التفاصيل الكاملة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تداولت صفحات التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة انباء تفيد بتراجع الحكومة ومحافظة القاهرة عن تنفيذ إزالات بلوكات الحيين السادس والسابع في مدينة نصر، وهو ما نفاه الدكتور إبراهيم صابر، نائب المحافظ في تصريحات لمصراوي.

ويوضح الخليج 365 الموقف الحالي بالنسبة لعملية هدم بلوكات الحيين السادس والسابع بمدينة نصر وآلية صرف التعويضات ومصير الأهالي وعدد الأسر المستهدفة.

حقيقة التراجع عن هدم الحيين السادس والسابع بمدينة نصر

أكد الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أنه لا تراجع عن تنفيذ قرار إزالة البلوكات، ولا صحة لما يتردد عبر السوشيال ميديا بشأن هذا الأمر.

عدد الأسر المتضررة

صرح نائب المحافظ للمنطقة الشرقية بأن إجمالي عدد الأسر المستهدفة يبلغ 3000 أسرة تقطن البلوكات المستهدف إزالتها، لافتا إلى أنهم تلقوا حتى الآن أكثر من 350 طلبا من الأهالي.

حقيقة بيع الحيين السادس والسابع بمدينة نصر

أكد نائب المحافظ أنه لا يوجد أي نية أو توجه لدى الحكومة من أجل بيع المنطقة للمستثمرين كما يشاع، وكل ما سيتم هو إعادة تخطيط المنطقة وتطويرها من جديد بشكل أفضل.

وشدد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية على أنه ستوجد عدالة في صرف التعويضات للمواطنين، وذلك بحسب السعر السائد في المنطقة، وفقا لتقييمات لجان مختصة ومحايدة.

الخيارات المتاحة أمام الأهالي

بحسب ما دار بين نائب المحافظ والمواطنين خلال الاجتماع، توجد عدة بدائل متاحة أمام سكان المناطق المستهدفة من عملية التطوير بغرب مدينة نصر.

ومن بين البدائل المطروحة الحصول على شقق جاهزة مفروشة وكاملة المرافق ومؤثثة بفرش جاهز بقيمة 60 ألف جنيه وتوجد هذه الوحدات في مدينة السلام.

ومن بين الخيارات الأخرى المتاحة أمام الأهالي حصول المواطنين على تعويض مادي مقابل الوحدات الخاصة بهم في المنطقة حسب سعر المتر في المنطقة.

ومن بين البدائل المتاحة أيضا، العودة إلى المنطقة بعد تطويرها ولكن بالأسعار الجديدة مع حساب الفارق بين تعويض الوحدات الخاصة بهم وبين السعر الجديد للوحدة.

موقف أصحاب المحال التجارية

كشف نائب محافظ القاهرة موقف أصحاب المحال التجارية، قائلا: من الممكن بحث إمكانية الحصول على محل جديد في نفس المنطقة بعد التطوير، أو الحصول على محال بديلة في منطقة أخرى أو الحصول على محل في تلك التي تقام أسفل الكباري الجديدة، وهذا بالنسبة للإيجار، وبالنسبة لأصحاب المحال "تمليك" سيحصلون على تعويض مادي.

مواصفات العقارات المستهدف هدمها

من المقرر هدم البلوكات التي مضى على بنائها أكثر من 60 سنة ولم يتم صيانتها طوال تلك الفترة، ومنها ما هو آيل للسقوط بالفعل، وذلك وفق مستند رسمي حصل عليه الخليج 365.

وأوضح مستند -نشره الخليج 365 في وقت سابق- أن الدولة هي التي تتولى عملية التطوير وإعادة التخطيط، ولا توجد صحة لما يتردد بشأن أن إزالة المنطقة يتم لصالح جهات أو مستثمرين بعينهم.

تعويضات إزالة الحيين السادس والسابع بمدينة نصر

أوضح الدكتور إبراهيم صابر أنهم بصدد تدبير التعويضات اللازمة لسكان المنطقة سواء كانت تلك التعويضات مادية أو عبارة عن وحدات بديلة للأهالي، حيث تنوعت رغبات الأهالي حسب الطلبات المقدمة بين التعويض المادي والسكن البديل.

وبين المنشور -الذي نشره الخليج 365- آلية وخطوات صرف التعويضات للأهالي المتضررة من الأمر، وذلك على النحو التالي:

1- على السكان التقدم إلى اللجنة المشكلة بقرار من محافظ القاهرة لهذا الغرض بحي غرب مدينة نصر ومعهم مستندات الحيازة والملكية.

2- قبل بدء التنفيذ سيتم صرف التعويضات المادية أولا وعمل عقود لمن يرغب في العودة مرة أخرى للمنطقة سواء للوحدات السكنية أو المحال أو التسكين الفوري للشقق البديلة المفروشة بمدينة السلام.

3- نزول لجان الحصر على الطبيعة لقياس المساحات سواء للشقق أو المحال التجارية وإثبات الحيازة.

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