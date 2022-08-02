30 صورة ترصد أعمال توسعة وتطوير الطريق الدائري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، يرافقه اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، وقيادات الهيئة، اليوم الإثنين، مشروع التطوير الشامل للطريق حول القاهرة الكبرى.

ونشرت وزارة النقل أحد صور لأعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى.

وتفقد الوزير المرحلة الأولى من مشروع تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، والتي تم الانتهاء من أعمال التطوير والتوسعة بها والتي تشمل المسافة من المريوطية/ المنيب/ الأوتوستراد/ القاهرة الجديدة/ السلام/ مسطرد/ إسكندرية الزراعي، والمسافة من تقاطع المنصورية/ طريق الفيوم/ تقاطع طريق الواحات، بإجمالي طول 76 كم.

وتفقد وزير النقل، خلال جولته، أعمال تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع؛ والتي تشمل المسافة من تقاطع الدائري مع الإسكندرية الزراعي وحتى تقاطع الدائري مع الإسكندرية الصحراوي، وقطاعات الإسكندرية الصحراوي/ وصلة الواحات والمريوطية/ المنصورية؛ بإجمالي طول 34 كم .

وتشمل المرحلة الثانية محاور المريوطية والجزائر والمرج وإنشاء مطلع ومنزل تقاطع الدائري مع إسماعيلية الزراعي.