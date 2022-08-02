"النقل" توجه بكتابة محطات الأتوبيس الترددى على الدائرى باللغة العربية

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة النقل، أن محطات الأتوبيس الترددي BRT المقرر سيره على الطريق الدائرى، يبلغ عددها 48 محطة، وتم البدء فى تنفيذ 33 منها، التى تم الانتهاء من إعداد الرسومات المعمارية والإنشائية لها مثل محطة الأتوبيس الترددى بمحور المشير والربط بينها وبين مونوريل العاصمة الإدارية.

من جانبه وجه وزير النقل المهندس كامل الوزير، بكتابة اسماء محطات الأتوبيس الترددى الجديد BRT باللغة العربية، مشيرا إلى أنه سيصبح الطريق الدائرى 6 حارات للملاكى، ثم حارة داخلية مخصصة للأتوبيسات BRT ليصبح الإجمالى 7 حارات فى كل اتجاه ما عدا فى كوبرى المنيب الذى سيكون الإجمالى 8 حارات فى كل اتجاه.

ويعمل مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائرى يسهم فى رفع مستوى الخدمة لمستخدمى الطريق، واستيعاب أحجام المرور الكبيرة المتدفقة عليه على مدار اليوم، بالإضافة إلى تقليل زمن الرحلة لمستخدمى الطريق، وتقليل استهلاك الطاقة للمركبات، فضلًا عن الحد من الآثار البيئية السلبية.