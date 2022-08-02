شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: تم استهداف الظواهرى بينما كان على شرفة المنزل الذى يقطنه فى كابل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت قناة العربية فى خبر عاجل لها منذ قليل، أنه تم استهداف زعيم تنظيم القاعدة فى أفغانستان ايمن الظواهرى بينما كان على شرفة المنزل الذى يقطنه فى العاصمة الأفغانية كابول.

وقال محللون أمريكيون، أنه يُعتقد بأن أيمن الظواهرى قتل بصاروخ من طراز RX9 المخصص لتقليل الأهداف الجانبية الكبيرة.

وفى وقت سابق قالت وسائل إعلام أمريكية، الاثنين، أن زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهرى قتل فى الغارة الأمريكية على أفغانستان.

وقالت المصادر إن الغارة الأمريكية لطائرة بدون طيار فى أفغانستان أدت لمقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري.

وأوضحت شبكة "سى إن إن" الأمريكية أن الرئيس الأمريكى جو بايدن سيكشف عن تفاصيل عملية للتخلص من هدف مهم تابع لتنظيم القاعدة فى أفغانستان.