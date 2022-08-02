شكرا لقرائتكم خبر عن "العليا لاختبارات القدرات": دليل الطلاب يتضمن نماذج استرشادية للامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور سيد قنديل رئيس اللجنة العليا لاختبارات القدرات، أن اللجنة وضعت فى دليل الطلاب لاختبارات القدرات نماذج استرشادية لاختبارات القدرات يمكن للطلاب الرجوع إليه للوقوف على شكل الاختبار وفقا للقطاع والتخصص الذى يؤدى فى الامتحان، مشيرا إلى إتاحة هذا الدليل على موقع التنسيق الإلكترونى وموقع المجلس الأعلى للجامعات.

وكان الدكتور الدكتور سيد قنديل أكد فى تصريح لـ"الخليج 365"، أنه تم إعداد QR كود لدليل الطلاب لاختبارات القدرات حيث يتمكن الطلاب من عمل سكان عليه لتوفير دليل اختبارات القدرات إلكترونيا أمام الطلاب .