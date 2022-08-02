شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة أطباء الأسنان: فتح فترة قيد استثنائية بدءا من الأحد 7 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان، أنه سيتم البدء فى فترة قيد استثنائية بالنقابة العامة بـ" 6 شارع الحديقة - جاردن سيتى - خلف دار الحكمة" من يوم الأحد 7 أغسطس 2022، وتستمر حتى الخميس 25 أغسطس 2022.

يأتى ذلك بعد انتهاء النقابة العامة لأطباء الأسنان، من فترة القيد للأطباء خريجى 2020 بالجامعات الحكومية والخاصة والأجنبية، والتى كانت قد بدأت من تاريخ 15 نوفمبر 2021، وانتهت يوم الثلاثاء 15 مارس 2022، مؤكدة على ضرورة أن يتم قيد الخريجين بالنقابة بنفس عام الانتهاء من سنة الامتياز حتى تضم إلى سنوات الخبرة للطبيب ولا يتعرض لإقرار غرامة قيد بخلاف رسوم القيد.

ويتم التقديم من خلال الطبيب بشخصه أو من ينوب عنه بتوكيل رسمى للتعامل مع النقابة ووزارة الصحة على أن يكون استلام كارنية العضوية للطبيب بشخصه بعد أداء القسم وليس لأى شخص ينوب عنه، مضيفة: الموقف من التجنيد للأطباء إما أن يكون لمن يهمه الأمر من منطقة التجنيد التابع لها أو استمارة 110 جند بعد الكشف الطبى أو شهادة إعفاء من الخدمة العسكرية، ولخريجى الجامعات الخاصة والأجنبية يتم الحصول على خطاب من النقابة العامة مع تقديم الملف للتوجه إلى مكتب التنسيق لمعادلة شهادات الثانوية غير المصرية حتى يتم قبول الملفات بالنقابة ومراجعتها من قبل لجنة القيد.